آیین اختتامیه سی و نهمین جشنواره موسیقی فجر استان مرکزی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمودی فر با اشاره به اینکه بیش ۱۵۰ اثر به دبیرخانه جشنواره موسیقی استان مرکزی ارسال شد، افزود: این رویداد در راستای سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با هدف ایجاد عدالت فرهنگی، شناسایی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در بخش فرهنگ و هنر و افزایش مشارکت هنرمندان در برنامه‌های اجتماعی، برنامه ریزی شده است.

وی اظهار کرد: حمایت از موسیقی محلی و مقامی از جمله سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و موسیقی محلی و سنتی ریشه در فرهنگ ایران دارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی تاکید کرد: اجرای موسیقی پاپ در راستای افزایش عدالت فرهنگی مورد توجه ویژه وزارت متبوع است و هنر موسیقی یکی از عوامل ایجاد شور و نشاط اجتماعی در جوامع مختلف و موجب توسعه ارتباطات در بین ملت‌های دیگر است‌.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت زبان هنر در انتقال موضوعات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، گفت: متولیان فرهنگ در کشور باید از اقشار مختلف فرهنگ و هنر که نقش تأثیرگذاری در جامعه دارند، حمایت ویژه ای داشته باشند.

محمودی فر بیان کرد: در این جشنواره، ۵۵ هنرمند موسیقی در بخش‌های مختلف به رقابت پرداختند و روز اول این جشنواره به رقابت هنرمندان و نوازندگان سنتور اختصاص داشت که در این راستا ۱۸ شرکت کننده در بخش نوجوان و بزرگسال به صورت حضوری با هم به رقابت پرداختند.

وی تصریح کرد: در روز دوم برگزاری جشنواره ۱۶ نفر از هنرمندان و نوازندگان تار و سه تار در گروه سنی بالای ۱۵ سال با هم رقابت کردند و این در حالی بود که تعدادی از نوجوانان برگزیده زیر ۱۵ سال نیز با اجراهای زیبای خود شور و نشاط مضاعفی را در این جشنواره ایجاد کردند.

محمودی فر، یادآور شد: در آخرین روز جشنواره موسیقی فجر استان مرکزی نیز ۱۷ هنرمند در رشته ویولن و گیتار هنرنمایی کردند.