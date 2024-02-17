تجربه یک حال خوب در موسیقی پاپ/ گرامیداشت ۲ هنرمند در روز آخر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی جشنواره موسیقی فجر، چندین گروه موسیقایی شامگاه روز جمعه بیست و هفتم بهمن آثار خود را در تالارهای میزبان سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر ارایه دادند.

گروه بانوان «ژناوا» به سرپرستی اعظم جوانبخت یکی از شرکت‌کنندگان بخش ویژه موسیقی بانوان در جشنواره سی و نهم بودند.

زهرا امیرعباسی میرکوهی (دف، دهل، دایره و همخوان)، سوگل ابراهیمی (دوتار و همخوان)، متینا میرزاده (دوتار)، سیده فاطمه چرخی سهل‌آباد (دوتار و همخوان) و حدیث قلی چالکی (دوتار و همخوان) در این اجرای هنرنمایی کردند.

مقام‌های شمال خراسان، دندبای یک قرصه، مراد چلاق، صندوق مقامی، پیاده یلی، انارکی، قزامت، ای یارجانی و بازار عشق‌آباد بخش‌های مختلف این اجرا را تشکیل داد.

تزریق یک حال خوب در تالار رودکی با سازهای بادی

تالار رودکی در پنجمین روز و آخرین روز اجراهای جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر در ساعت ۱۸:۲۰ میزبان ارکستر بادی «راین» به سرپرستی امیرحسین محمدیان بود.

ارکستر سازهای بادی شامل نوازندگان سازهای بادی چوبی و سازهای بادی است که سازهای کوبه‌ای هم آنها را همراهی می‌کنند. البته در واقع دیگر سازهای بادی و سازه‌ی زهی هم می‌توانند در رکستر سازهای بادی نواخته شوند.

در ادامه امیرحسین محمدیان روی صحنه حضور یافت و پس از تشویق مخاطبان چوب رهبری، ارکستر را به دست گرفت. فلوت، فاگوت، هورن و ترومپت برخی ادوات بادی این ارکستر بودند. کنترباس، گیتاربیس، درامز و پرکاشن هم دیگر سازهای ارکستر بودند.

در این چرا چندین قطعه نواخته شد که همگی برای ارکستر سازهای بادی تنظیم شده بودند.

اعضای ارکستر «راین» عبارتند از عبدالوهاب (مدیر ارکستر)، ماهسیما فلاحی، غزاله میرزازاده، راژان بیات، مریم دادفر، ملینا کیان (فلوت)، نازنین احمدزاده، شمیم کیانی (ابوا)، مینلی دانلیان، آنیتا یعقوبی، آرتمیس توسلی، انیسا میرزایی، نیکا ران‌کوهی، رهام ایرانخواه (کلارینت باس)، امیر ملکی‌زاده، روشا محمد اصغری، رزا کریمی (فاگوت)، مهسا یوسفی‌نژاد، لیلا بازغی، نیما سرایی، آبتین زین‌الدین (هورن)، علی ضرابی، کامیار ماندگاریان، شایان هاتف (ترومپت)، سپهر عباسی، سهیل انارکی (ترومبون)، نهال سجادی، کوروش ملکی (کنترباس)، محمد علیزاده (گیتار بیس)، محمدرضا پناهی‌نژاد (تیمپانی)، سامان بهشتی (درامز)، ماهان ببری، سینا لطیف‌پور (پرکاشن)، علیرضا حمزه لو، سعید سلطانی (ساکسفون).

برگزاری یک شب باشکوه برای لطف‌الله مجد در تالار رودکی

نوبت دوم کنسرت‌های جشنواره موسیقی فجر در تالار رودکی به برگزاری شب لطف‌الله مجد هنرمند فقید عرصه موسیقی ایرانی با حضور سامان صادقیان نوازنده تار و جواد علیرضا نوازنده تمبک اختصاص داشت.

این دونوازی در ۲ بخش بداهه‌نوازی در همایون و بداهه‌نوازی در شور و ابوعطا پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

سامان صادقیان‌زاده سال ۱۳۶۲ مقدمات موسیقی را از پدر آموخت و در ادامه برای یادگیری سه‌تار نزد سعید مزدک و محسن رازی رفت. او نوازندگی تار را نزد کیوان ساکت و سعید سیاره فرا گرفته است.

لطف‌الله مجدزاده به سال ۱۲۹۶ در ساری زاده شد و سال ۱۳۵۷ در تهران چهره در نقاب خاک کشید. او پس از فراگیری موسیقی در سال ۱۹۱۹ به انجمن موزیک ملی پیوست که توسط روح‌الله خالقی به منظور حفظ، ترویج و تعلیم موسیقی ایرانی تاسیس شده بود.

مجد در سال ۱۳۲۳ به برنامه موسیقی رادیو تهران پیوست و یکی از نخستین نوازندگانی بود که در برنامه موسوم به گل‌ها شرکت کرد که توسط داود پیرنیا بنیاد نهاده شده بود. این برنامه در سال ۱۳۳۵ آغاز شد تا رابطه مضمونی بین موسیقی و شعر را در فرهنگ ایرانی به نمایش بگذارد. اجراهای او در قطعات مختلف این برنامه در میان ماندگارترین کارهای نوازندگی با تار نگریسته می‌شود.

در میان آثار او می‌توان از تصنیف «دور از رخ تابانش» و دیگر «امید دل» با شعری از علی مؤید ثابتی یاد کرد. باید گفت زنده یاد مجد زندگی خود را صرف تار کرد و از او آثاری ماندگار به جا مانده است.

کلاویه‌هایی که به یاد مرتضی محجوبی نواخته شد

اما بخش دوم سانس دوم تالار رودکی پس از گرامیداشت یاد لطف‌الله به یاد مرتضی‌خان محجوبی برگزار شد.

در این کنسرت محمدرضا امیرقاسمی نوازنده پیانو به اجرای قطعاتی از مرتضی محجوبی پرداخت. روی صحنه برای او دو پیانو با کوک غربی و ایرانی جانمایی شده بود.

وی پیش از اجرای قطعه آخر کنسرت از حضار بابت حضورشان تشکر کرد و گفت: تعداد دوستان زیاد است و کاش می‌توانستم از همه تشکر کنم. امیرقاسمی در ادامه قطعه «ساقی‌نامه» یکی دیگر از ساخته‌های ماندگار مرتضی‌خان محجوبی را اجرا کرد.

محمدرضا امیرقاسمی متولد ۱۳۵۸ در تهران است. وی پیانو را نزد سپیده کاشفی، اردشیر روحانی فرا گرفته است. این هنرمند در سال ۱۳۷۸ به دانشگاه سوره رفت و در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شد و در ادامه به دانشگاه هنر رفت و مدرک فوق لیسانسش را از این دانشگاه دریافت کرد.

گذراندن ۲ دوره وُرکشاپ در برگن نروژ در رابطه با رهبری ارکستر، شرکت در مسترکلاس‌های مختلف پیانو مانند مسترکلاس پرفسور گرتشلر، فعالیت به عنوان مدرس پیانو و مبانی موسیقی از سال ۷۹ برخی از فعالیت‌های او است.

هنرستانی‌ها از تالار سوره حوزه هنری خداحافظی کردند

سالن سوره حوزه هنری هم در آخرین شب برگزاری این رویداد میزبان نوازندگان هنرستان پسرانه موسیقی تهران متشکل از ۴۰ نوازنده سازهای کلاسیک و سنتی بود.

در آغازبخش کلاسیک، دانش‌آموزان هنرستان پسرانه موسیقی تهران متشکل از نوازندگان سازهای پیانو، ترموپت، فرنچ‌هورن، کلارینت، ترومبون، ویولا و گیتار، به اجرای قطعات نوکتورن قطعه سونات هیندمیت، پرستش بهار، پرلود، اتود شماره ۱۱، و اتود شماره ۵ شوپن پرداختند.

در ادامه این بخش قطعات، بالاد شماره ۳ شوپن، قطعه رومنس، قطعه الژی، قطعه پرلود سل دیز مینور و شاکون برای کوارتت گیتار، اجرا شد.

بخش دوم این اجرا هم که به بخش سنتی اختصاص داشت؛ نوازندگان کار خود را با اجرای تکنوازی سنتور و تار، چهار مضراب همایون، ساز و آواز درآمد اول و دوم، چکاوک، بیداد، چهار مضراب داد و بیداد، تکنوازی کمانچه و تصنیف دلبرا آغاز کردند.

قطعات ساز و آواز عشاق، فرود، شوشتری، بختیاری، فرود به درآمد، تصنیف افق مهر (پیش درآمد اصفهان)، چهارمضراب اصفهان و قطعه فانوس نیز به عنوان بخش پایانی اجراهای جشنواره سی و نهم موسیقی فجر توسط دانش آموزان هنرستان پسرانه موسیقی تهران در سالن سوره حوزه هنری اجرا شد.

در آخرین شب اجراها در سالن سوره، امیرحسین سمیعی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ به تماشای نوازندگی هنرستان پسرانه موسیقی تهران نشست.

هنرمندان کودک و نوجوان موسیقی مهمان ارسباران شدند

آخرین شب میزبانی فرهنگسرای ارسباران از سی‌ونهمین جشنواره موسیقی فجر با حضور هنرمندان موسیقی کودک و نوجوان و گروه‌های موسیقی «اخوان» از کردستان و «نوای سیمره» از لرستان شب متفاوتی را برای مخاطبان رقم زد.

هنرمندان کودک الینا سلیمی، مهبد مرادی، نفس اسدی و ملیکا ایجانی اعضای گروه «کلون زمان» با ساز تنبک آغازگر برنامه بودند. پس از آن بهار پنجه‌پور هنرمند نوجوان اصفهانی با سازهای قانون، سنتور، فلوت، دف به اجرای موسیقی پرداخت. این در حالی است که آوان مصطفی‌پور از شهرستان مهاباد، قطعات فولکلور کردی و چهار مضراب اصفهان را با نوای سنتور به گوش مخاطبان رساندند. ضمن اینکه امیر پارسا مرادیان قطعه «پرواز در جنگل» را با ساز گیتار و آوا پریشانی با ساز عود قطعه «قصه فراق» را اجرا کرد.

در ادامه رنه وسکان دو قطعه از شوپن را با ساز پیانو نواخت. پرنیان مرادیان دیگر نوجوان پانیست قطعه‌ای از بتهوون را با پیانو اجرا کرد، آوا قهرمانی نیزقطعات «رازو نیاز» را با سنتور و نفس خرمیان دیگر هنرمند اصفهانی سازهای سنتور، تنبک و نی را نواخت. ضمن اینکه بردیا بهرام‌نژاد از بوشهر با نوای «نی جفتی» و «نی انبان» شور و نشاط را مهمان فضای ارسباران کرد و نیما جمشیدی از قوچان مقام «گرایلی» را از خراسان شمالی با دوتار اجرا کرد. مهدی یعقوب‌زاده دیگر دوتارنوار نوجوان هم قطعه مقام «الله» را نواخت و تارا قهرمانی با سنتور «رازو نیاز» را به گوش مخاطبان رساند.

دف نوازی «اخوان» و تشکر از آقای رییس جمهور در روز پایانی جشنواره

دف‌نوازان گروه موسیقی «اخوان» به سرپرستی منصور مرادی از استان کردستان هم در آخرین شب از میزبانی فرهنگسرای ارسباران به اجرای قطعاتی عرفانی پرداختند.

عبدالسلام فاتحی (خواننده)، محمد مرادی، وریا عارفی، شاهین ملک بیگی، سالار ساعدی و میلاد نعمتی (نوازندگان دف) گروه موسیقی «اخوان» بودند که با قطعاتی در مدح و منقبت پیامبر مکرم اسلام (ص) و اهل بیت (ع) مهمان نگاه تماشاگران شدند.

اجرای تصنیف «نه من بیهوده گرد کوچه و بازار می‌گردم» و قطعاتی از موسیقی فولکلور کردی و خانقاهی برنامه اجرایی این گروه موسیقی بود.

منصور مرادی در ابتدای سخنانش از رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بابت اهمیت دادن به موسیقی نواحی قدردانی کرد و ادامه داد: جشنواره موسیقی فجر بی‌نهایت در شناخت قشر جوان و مخاطبان موسیقی به منظور معرفی موسیقی اقوام و نواحی مختلف کشور موثر است. امیدوارم که این رویداد بزرگ هنری بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد و هر سال پررونق‌تر از قبل میزبان هنرمندان و مخاطبان باشد.

«نوای سیمره» و لزوم تداوم جشنواره موسیقی فجر

در آخرین بخش شب پنجم جشنواره موسیقی فجر، گروه «نوای سیمره» به سرپرستی مهران غضنفری از استان لرستان به روی

یاسین مولایی (سرنا) حسین مرادی (تنبک)، ژیلا تقوی (موراژ)، علیرضا کاظمی (سنتور و تنظیم قطعات)، آزاده محمدزاده و مهسا نعمت‌اللهی (همخوان)، سبحان امرایی (کمانچه)، یاسین مولایی (سرنا) نوازندگان این گروه بودند.

«مشق پرواز»، «هوار»، «ناز نکن»، «خالو»، «سوگ سهراب»، «باد شمال» و «هفت آسمان» قطعاتی بودند که توسط اعضای گروه «نوای سیمره» نواخته شدند.

عضنفری درباره جشنواره موسیقی فجر گفت: این رویداد بزرگ و مهم هنری تنها جشنواره‌ای است که گروه‌ها و نوازندگان نواحی می‌توانند در آن دیده شوند. تنها نیمه جان موسیقی نواحی در موسیقی جشنواره فجر جان تازه می‌گیرد و امیدوارم که در سراسر کشور برگزار شود چراکه هر زمان جشنواره‌ها قوی‌تر بودند نوازندگان و خوانندگان خوبی در سطح کشور معرفی شدند.

سرود خوانی «رهروان حضرت زهرا (س)» در کوشک هنر

پنجمین و آخرین روز از سی و نهمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر در بخش سرود، شب گذشته و از ساعت ۱۸:۳۰ با اجرای گروهای سرود «رهروان حضرت زهرا (س)» و «نوای مهر» در سالن کوشک باغ هنر برگزار شد.

این اجرا با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.

در ابتدای این اجرا، مژده لواسانی مجری مطرح صدا و سیما به روی صحنه آمد و پس از خوش‌آمدگویی به حضار داخل سالن، از گروه دختران «رهروان حضرت زهرا» به سرپرستی فاطمه زلقی دعوت کرد تا به روی صحنه بیایند و قطعات خود را اجرا کنند.

گروه دختران «رهروان حضرت زهرا» از استان لرستان و شهرستان درود در ابتدا قطعه «چَشِ کار» (چشمان سبز) که یک قطعه محلی بود، را اجرا کردند. سپس قطعه «خاک مهرآیین» به عنوان قطعه دوم اجرا شد و در نهایت قطعه «هوای ایران» که یک قطعه محلی بود را اجرا کردند.

سارینا بوالحسنی، محنا احمدی‌نژاد، مریم لک، محدثه سالاروند، رویا قائدرحمتی، سارینا درویشی، محیا احمدی‌نژاد، فاطمه زندلشنی، یاسمین شیخی پور، ریحانه نقیبی و محدثه نباتی به سرپرستی فاطمه زلقی اعضای گروه رهروان حضرت زهرا را تشکیل دادند.

در ادامه برنامه، نوبت به اجرای گروه پسران «نوای مهر» به سرپرستی رستم بابامیر و مربی گری امید بابامیر رسید و این گروه با دعوت مژده لواسانی به روی صحنه آمدند و قطعات خود را اجرا کردند.

گروه «نوای مهر» در این اجرا قطعات «زادگاه شیرون»، «بوی بهار» و «آگله» را اجرا کردند.

در کنسرت حامیم چه گذشت؟

شامگاه جمعه ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ و در جریان برگزاری پنجمین شب سی نهمین جشنواره موسیقی فجر در بخش پاپ، سالن فرهنگ‌سرای بهمن تهران در دو سانس پیاپی میزبان حامیم (حمیدرضا حامی) هنرمند نسل جوان و طرفداران او بود.

حامیم با اجرای قطعه «آی ستاره» روی صحنه اجرای سالن ۱۵۰۰ نفری فرهنگ‌سرای بهمن آمد و مورد تشویق افراد حاضر در این سالن قرار گرفت.

«یکی رو دارم»، «کی میشه من» و «از قصد» قطعاتی بودند که این خواننده جوان موسیقی پاپ برای نخستین تجربه اجرای خود در جشنواره موسیقی فجر انتخاب کرد.

حامیم در ادامه «سیا سفید» و سپس «رز سفید» دیگر قطعه‌ای بود که مورد استقبال افراد حاضر در سالن قرار گرفت و آنها با هم‌خوانی، خواننده محبوب خود را همراهی کردند.

این خواننده موسیقی پاپ در ادامه پیش از اجرای «عشق قدیمی» از طرفدارانش خواست که با روشن کردن چراغ تلفن‌های همراه خود و همچنین هم‌خوانی، او را در اجرای این قطعه همراهی کنند که با موافقت آنها با این درخواست، سالن فرهنگ‌سرای بهمن با صحنه‌هایی دیدنی مواجه شد.

پس از اجرای «نیمه‌ی گمشده» توسط حامیم، مجید رضاپور (نوازنده درامز) برای دقایقی به اجرای تک‌نفره پرداخت که این اقدام سالن را به وجد آورد و با تشویق افراد حاضر در سالن همراه شد.

حامیم در ادامه به اجرای جدیدترین اثر خود با عنوان «این همه آدم» پرداخت و پس از اجرای قطعات «قلب منی»، «راز شب»، «شب آخر» و «مثلاً»، با اجرای «اولاش» اجراهای خود در سی و نهمین جشنواره موسیقی فجر را به پایان رساند.

امیررضا صدوقی (کیبورد)، نیما رمضان (گیتار الکتریک)، نوید زمردی (گیتار)، آرش سعیدی (گیتار بیس)، مجید رضاپور (درامز)، هستی سپاسی (ویلنسل) و اشکان آبرون (نوازنده کیبورد و رهبر ارکستر) گروه نوازندگان حامیم را تشکیل می‌دادند.

شنیدن تجربه موسیقایی حمید هیراد و مصطفی راغب در سالن میلاد

حمید هیراد و مصطفی راغب در پنجمین شب از سی‌و نهمین جشنواره موسیقی فجر در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی به روی صحنه رفتند.

به گزارش روابط عمومی جشنواره موسیقی فجر، در ابتدا حمید هیراد، کنسرتش را با ترک «نه» شروع کرد، سپس با طرفدارانش خوش و بش کرد و سپس ترک «دنیام» را اجرا کرد که با همخوانی و استقبال حاضران در سالن همراه شد.

این خواننده ترانه‌هایی از حضرت مولانا، سعدی و حافظ برای هوادارانش در سالن نمایشگاه میلاد اجرا کرد. «معشوقه»، «مستم کن»، «انفرادی»، «هل‌هله»، «دل ای دل»، «یار» از جمله قطعاتی بود که این خواننده در جدیدترین کنسرت خود اجرا کرد.

سپس مصطفی راغب به صحنه آمد و قطعه «ماه تماشایی» را به همراه حمید هیراد اجرا کردند. «خوش به حالم» و «بخند» از جمله قطعاتی بود که این دو خواننده با هم اجرا کردند.

«همینه عشق»، «هوای عشق» و «امشب، شب مهتاب» از جمله قطعاتی بود که مصطفی راغب به تنهایی اجرا کرد.

کسری عارفان، امیر ارسلان درویشی، علی بخشی، مجید مصطفایی، علیرضا خوش‌نام، مهدی شفیعی از جمله نوازندگان کنسرت حمیدهیراد و مصطفی راغب بودند که رهبری ارکستر آن را رسول حسینی بر عهده داشت.

تقدیم کنسرت «ماکان» به مقام مادر در جشنواره موسیقی فجر

رهام هادیان و امیر مقاره خوانندگان گروه موسیقی ماکان، کنسرت جمعه شب ۲۷ بهمن ماه خود را با ترک «بی‌تقلب» شروع کردند.

امیر مقاره در سخنانی کوتاه گفت: «تمامی کنسرت‌هایم را با افتخار به مادر عزیزم تقدیم کردم و امیدوارم همیشه سایه پدر و مادرها بالای سرمان باشد» سپس با همراهی رهام هادیان آهنگ «یه لحظه نگام کن» را اجرا کردند.

«ندیدم»، «دوره گرد»، «نارنجی» «دلگیری»، «مسافرت»، «آسه آسه»، «حالا که اومدی»، «ناخدا»، «دلمو دزدید»، «برو دارمت»، «با تو»، «بله»، «قفس»، «قشنگ قشنگ»، «دو دقیقه بودی» و «هر بار این درو» از جمله قطعاتی بودند که این گروه موسیقی در جدیدترین کنسرت خود اجرا کردند.

دانیال کارزار، رضا آذرنجات، ماهان قائدی، مسعود فلاح‌زاده، فرهاد کاشانی، رایان ضیایی و مجید عطری از جمله اعضای گروه موسیقی ماکان بودند. رهبر ارکستر ماکان بند را امیر میلاد نیکزاد به عهده داشت.