به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی جشنواره موسیقی فجر، پنجمین نشست پژوهشی جشنواره سی و نهم در برنامه زنده گفت‌وگوی ویژه فرهنگی «رادیو گفتگو» شامگاه ۲۷ بهمن‌ ساعت ۲۰ با اجرای مهدی امین‌فروغی به عنوان مجری کارشناس برگزار شد.

مهدی نورمحمدی که سخنان خود را با موضوع «نقش اسناد تاریخی و مطبوعات در پژوهش‌های موسیقی» ارایه داد، گفت: وقتی می‌خواهیم راجع به یک شخصیت تاریخی یا موسیقایی تحقیق کنیم، با اسناد متفاوتی طرف هستیم؛ مثل کتاب‌ها، نامه‌ها و منابع شفاهی و البته مهم‌ترین منبع مطبوعات است که همیشه بسیار مورد توجه پژوهشگران بوده است. این مطبوعات در زمان حیات افراد منتشر شده و بسیار مستند است.

وی ادامه‌ داد: پژوهش موسیقی در ایران مغفول مانده است؛ چرا که موسیقیدانان ما اهل نوشتن نبودند و بیشتر حرفشان را با سازشان می‌زنند. با توجه به فقر پژوهشی که در زندگینامه اهالی موسیقی داریم، مطبوعات بهترین منبع ما برای پژوهش هستند؛ هرچند که آرشیوداری در ایران چندان دقیق نبوده است. متاسفانه باید بگویم در برخی عناوین روزنامه‌ها، تمام شماره‌ها آرشیو نشده‌اند؛ البته رفته‌رفته شرایط خیلی بهتر شده است.

این پژوهشگر همچنین گفت: با بررسی دقیق مطبوعات ما مجهولات زیادی را روشن می‌کنیم و حتی با این منابع کتاب‌های زندگینامه از هنرمندان قدیمی موسیقی نوشته و منتشر شده‌اند. من به شدت نسبت به مسائل تاریخی و موسیقایی علاقه و عطش دانستن داشتم؛ داشته‌های موجود هم عطش بنده را پاسخ نمی‌داد. درباره موسیقیدانان اطلاعات دقیقی در دست نیست؛ مثلا در مورد خیلی از موسیقیدانان ما تاریخ تولد، فوت یا محل دفنشان نداریم.

نورمحمدی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: دستیابی به آینده بدون توجه به گذشته مبهم خواهد بود. ما باید گذشته را بشناسیم. هویت، خیلی مهم است. کشورهایی هستند که سال استقلالشان با هویت ما قابل مقایسه نیست. ما باید به این پشتوانه افتخار کنیم.

سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر به همت دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط انجمن موسیقی ایران با همکاری بنیاد رودکی به دبیری رضا مهدوی از ۲۳ تا ۲۸ بهمن، امسال در بخش‌های رقابتی (جایزه باربد) و غیررقابتی همزمان در تهران و ۱۴ استان دیگر برگزار شد.

جایزه ترانه، ‌جایزه موسیقی و رسانه، بخش سرود و نشست‌های پژوهشی برنامه‌های دیگر این دوره بودند.