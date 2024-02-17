خطر نرخ بهره؛ تامین مالی ۳۰ درصدی رغبتی برای تولید نخواهد گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی "تعامل بازارهای مالی اسلامی در راستای مهار تورم و رشد تولید" برگزار شد. در ابتدای این نشست، حسین فهیمی کارشناس اقتصادی گفت: بحث تورم دهه‌هاست که مطرح شده و در دهه‌های اخیر به حدی از تورم رسیده ایم که برای همه آزاردهنده شده. این تورم چه نکته‌ای دارد که همه آحاد کشور، از شخص اول سیاسی_مذهبی مملکت تا آحاد مردم از آن آزار می‌بینند و اقتصاد کشور از آن رنج می‌برد و تمام مسئولان گلایه‌مند آن هستند، این چه مشکلی است که دهه‌هاست برای مهار آن تلاش شده و کماکان شاهد افزایش تورم هستیم؟ آیا باید به دنبال عاملی خارجی به عنوان مسبب تورم بگردیم یا شخص یا گروه خاصی منشأ تورم داخلی است؟

وی افزود: البته که این چالش مختص اقتصاد ما نیست و در برخی دیگر از کشورها همچون ترکیه هم با آن مواجه هستند. در ترکیه، شدت تورم گاه از ما هم پیشی گرفته و اقتصادی که هیچ تحریمی ندارد، از معضل تورم رنج می‌برد؛ تولیدشان هم تحت تأثیر قرار گرفته است، (البته در حال دستیابی به نتایجی

هستند) در این پنل به عنوان پیش نیاز نشست چهاردهم اسفند ماه، سعی می‌کنیم به ریشه یابی تورم بپردازیم؛ به این امید که توسط دوستان و اندیشمندان، قالب‌های جدیدی برای مهار تورم تعریف شود.

در ادامه فهیمی گفت: بانک مرکزی ابزاری با بیشترین نرخ بهره یعنی ۳۰ درصد منتشر کرده، با این ادعا که منابع حاصل از آن در اختیار پروژه‌های خاص قرار می‌گیرد و نقدینگی کشور را هدایت می‌کند! سوال این است که آیا این ابزار اسلامی است؟ از یک زاویه بله' اسلامی است و بر اساس شریعت اسلام این ابزار طراحی شده و دولت هم از طریق آن تأمین مالی می‌کند، اما باید بررسی کرد که در چنین شرایطی آیا واقعاً این ابزار به کنترل تورم کمک خواهد کرد؟ وقتی تأمین مالی با نرخ ۳۰ الی ۳۵ درصد انجام شود، بنگاه‌های تولیدی رغبتی به تأمین مالی و رشد تولید و اشتغال. زایی نخواهند داشت.

وی افزود: هزینه پول در کشور ما بالاست و اگر بانک‌ها سود کمتری پرداخت کنند، نقدینگی به سمت یک بازار غیر رسمی که سود بالاترین می‌دهد، حرکت خواهد کرد.