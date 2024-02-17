۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۴۸

جام جهانی ۲۰۲۴ فوتبال ساحلی- امارات

تبریک رییس فیفا به ساحلی بازان ایران

جیانی اینفانتینو در پیامی به تیم های برنده روز اول رقابت های جام جهانی فوتبال ساحلی تبریک گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در یک پست اینستاگرامی، پیروزی ایران در بازی مقابل اسپانیا را به تیم ملی فوتبال ساحلی ایران تبریک گفت.

رییس فیفا روز اول جام جهانی فوتبال ساحلی را یک روز هیجان انگیز دانست، به دیگر تیم‌های برنده روز اول تبریک گفت و از تیم‌های بازنده هم برای نمایش و حضورشان در جام جهانی فوتبال ساحلی، تشکر کرد. اینفانتینو، تصویر اول و نهم پست ده تصویری اش را به تیم ملی فوتبال ساحلی ایران، اختصاص داد.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران امروز از ساعت ۲۰:۳۰ در دومین دیدار خود به مصاف آرژانتین خواهد رفت.

    نظرات

    • آلاله IR ۱۷:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      من عاشق فوتبال ساحلی شدم خدا شاهده چقدر بازیکنان ایران زیبا بازی کردن هنرمندانه و بسیار خلاقانه دوست تان داریم قهرمانان واقعی فوتبال کاش فوتبال چمنی باشگاهی و ملی هم با این صلابت بازی می کردند چقدر ایران عزیزمان قهرمان پروره واقعا با احترام و درود بر شما

