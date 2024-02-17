تبریک رییس فیفا به ساحلی بازان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در یک پست اینستاگرامی، پیروزی ایران در بازی مقابل اسپانیا را به تیم ملی فوتبال ساحلی ایران تبریک گفت.

رییس فیفا روز اول جام جهانی فوتبال ساحلی را یک روز هیجان انگیز دانست، به دیگر تیم‌های برنده روز اول تبریک گفت و از تیم‌های بازنده هم برای نمایش و حضورشان در جام جهانی فوتبال ساحلی، تشکر کرد. اینفانتینو، تصویر اول و نهم پست ده تصویری اش را به تیم ملی فوتبال ساحلی ایران، اختصاص داد.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران امروز از ساعت ۲۰:۳۰ در دومین دیدار خود به مصاف آرژانتین خواهد رفت.