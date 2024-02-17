رقابت ۱۹ تیم در لیگ های جودو/ قرعه کشی مسابقات انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، مراسم قرعه کشی مسابقات لیگ جودو آینده سازان و سوپر لیگ جودو کشور گرامیداشت شهدای حادثه کرمان امروز (شنبه ۲۸ بهمن ماه یال ۱۴۰۲) با حضور اکثریت نمایندگان تیم‌ها در سالن جلسات فدراسیون جودو برگزار شد.

ابتدا لیگ آینده سازان در قالب چهار گروه سه تیمی قرعه کشی شد که طی آن در گروه A تیم‌های هیأت جودو فارس، کرمانشاه و پاس خوشگوار مشهد، در گروه B رعد پدافند هوایی ارتش، هیأت جودو شهرستان چناران، گروه ساختمانی آینده سازان مشهد در گروه C آکادمی جودو هرندی، شاهین تنظیم صنعت البرز، رشتوران صبا شاندیز مشهد و در گروه D آکادمی شهید شیخ الاسلامی، آکادمی جودو هفتکل و خانه جودو ملک به رقابت خواهند پرداخت.

در ادامه مراسم قرعه کشی تیم‌های شرکت کننده انجام شد در سوپر لیگ ششتیم حاضر به دو گروه سه تیمی تقسیم بندی شدند که در گروه A نفت مسجد سلیمان، رعد پدافند هوایی ارتش، هیأت جودو شهرستان ری و در گروه B دانشگاه آزاد زاگرس، پاس خوشگوار مشهد و صنعت مس کرمان به رقابت خواهند پرداخت.

لازم به ذکر است، لیگ جودو آینده سازان با حضور ۱۳ تیم برگزار خواهد شد و مسابقات سوپر لیگ جودو با حضور ۶ تیم برگزار خواهد شد.

این رقابت‌ها طی روزهای سوم و چهارم اسفندماه سال ۱۴۰۲ در ورزشگاه شهید شیرودی تهران و در سالن شهید افراسیابی برگزار خواهد شد.