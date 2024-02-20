به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ابراهیم حسین ابونجا» ملقب به «ابوالمعتصم» یکی از برجستهترین فرماندهان گردانهای عزالدین القسام، شاخه نظامی حماس در پروژه مهندسی معکوس سلاحهای اسرائیلی محسوب میشود که در سال ۲۰۱۷ در یکی از مقرهای القسام در رفح طی یک انفجار به شهادت رسید.
ابراهیم ابونجا در اواسط دهه شصت قرن بیستم در یک خانواده مبارز و فقیر فلسطینی در منطقه «النجویه» در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ به دنیا آمد و مراحل ابتدایی و متوسط تحصیلات خود را در مدارس آن روا (آژانس سازمان ملل برای امداد و کار آوارگان فلسطینی) گذراند. او یک بار در سال ۱۹۹۲ به دلیل حضور در فعالیتهای مربوط به انتفاضه اول فلسطین توسط صهیونیستها بازداشت شد.
این مبارز فلسطینی به مدت ۳ سال زبان انگلیسی خواند و سپس به تحصیل در زبان عربی پرداخت و در سال ۱۹۹۱ مدرک لیسانس خود رادر این رشته گرفت. ابونجا در سال ۱۹۸۵ به گروه اخوان المسلمین پیوست و در سال ۱۹۹۲ به خاطر فعالیت در انتفاضه اول بازداشت شد و به مدت ۳ سال و نیم در زندانهای رژیم اشغالگر بود.
فعالیتهای او در صفوف گردانهای القسام با آغاز انتفاضه اول در سال ۲۰۰۰ شروع شد. ابونجا یکی از برجستهترین مهندسانی بود که در ساخت سلاح برای القسام نقش داشت و تأثیرات او در انواع سلاحهای پیشرفته گردانهای القسام دیده میشود.
ابونجا در حالی که خانهای متشکل از ۲ اتاق داشت، یکی از اتاقهایش را به فعالیتهای نظامی اختصاص داده بود و آن را تبدیل به کارگاهی برای ساخت سلاح کرد. او مناصب متعددی در گردانهای القسام داشت که آخرین آنها فرماندهی یگان مهندسی در تیپ رفح بود. وی همچنین نقش برجستهای در اغلب عملیاتهای نظامی القسام ضد اشغالگران درداخل نوار غزه ایفا میکرد.
ابراهیم ابونجا یکی از معدود متخصصان مهندسی مواد منفجره بود و در خدمت به بسیاری از جناحهای فلسطینی در صنایع نظامی و تبادل تجربیات با آنها، بهویژه با جنبش جهاد اسلامی، مقاومت مردمی و … مشارکت داشت.
ابونجا به مواضع جهادی و قهرمانانه خود و فداکاری برای دفاع از فلسطینیها معروف بود. یک بار در سال ۲۰۰۶ هنگام آموزش گروهی از مبارزان گردانهای القسام برای شلیک نارنجک دستی، به طور تصادفی یکی از نارنجکها در کنار نیروهای القسام زمین افتاد و ابونجا برای اینکه بقیه رزمندگان را نجات دهد به سمت نارنجک پرید تا آن را دور کند و به شدت مجروح شد و دو سال از جراحت رنج میبرد اما بعد از بهبودی بلافاصله کار جهادی خود را در گردانهای القسام از سر گرفت.
این مجاهد برجسته فلسطینی تحت تعقیب صهیونیستها قرار داشت و چندین بار مورد سو قصد قرار گرفت اما هر بار جان سالم به در میبرد، تا جایی که همراهانش با شوخی میگفتند او هفت جان دارد.
در جریان جنگ ۲۰۰۸ که ابونجا یکی از فرماندهان گردانهای القسام بود، جنگندههای صهیونیستی خانه وی را در اردوگاه آوارگان الشبوره در رفح هدف قرار دادند. او همچنین در جنگ ۲۰۱۴ مورد سوءقصد قرار گرفت و در طول دوران جهادی خود بارها مجروح شد.
وی یکی از برجستهترین مسؤولان مهندسی معکوس سلاحهای اسرائیلی در گردانهای القسام محسوب میشد و راکتها و موشکهای صهیونیستی را که به سمت غزه شلیک میشدند بررسی و از بخشهای سالم آنها برای انجام امور مهندسی در ساخت سلاح استفاده میکرد.
این مبارز تأثیرگذار فلسطینی در نهایت در ۷ ژوئن ۲۰۱۷ در سن ۵۱ سالگی هنگامی که درحال فعالیت در یکی از مواضع القسام بود بر اثر یک انفجار به شهادت رسید. مراسم تشییع پیکر او شاهد حضور چشمگیر مقامات سیاسی و نظامی مقاومت فلسطین از جمله «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی حماس بود.
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