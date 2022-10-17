به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یحیی السنوار یک فرمانده نظامی فلسطینی است که از آغاز به کار جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در غزه، به گردان‌های شهید عزالدین قسام، بازوی نظامی حماس پیوست و اکنون یکی از رهبران آن است.

السنوار به دلیل نقشی که در عملیات کماندویی دارد، یکی از تحت تعقیب ترین افراد در لیست ترور رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود.

تولد و اصالت

یحیی ابراهیم حسن السنوار در ۱۶ سپتامبر ۱۹۷۵ در اردوگاه آوارگان در شهر خان یونس در جنوب نوار غزه به دنیا آمد. خانواده وی پس از مهاجرت از شهر اصلی خود «مجدل عسقلان» در سال ۱۹۴۸ به خان یونس پناه بردند.

تحصیلات

او تحصیلات ابتدایی خود را در مدارس وابسته به سازمان امدادرسانی به پناهجویان فلسطینی (اونروا) گذراند. یحیی در سنین پایین تحت تأثیر برادر بزرگترش محمد از رهبران برجسته حماس و رئیس دفتر سیاسی آن در غزه قرار گرفت. وی یکی از پیشگامان مساجد و از اولین کسانی بود که در زمان تأسیس جنبش حماس در ۱۴ دسامبر ۱۹۸۷ به صفوف آن پیوست.

وظایف و مسئولیت‌ها

وی از ابتدای فعالیت‌های مبارزاتی اش، شخصیت برجسته خود را نشان داد و یکی از فعالان حماس در مقاومت در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی در جریان انتفاضه بزرگ ۱۹۸۷-۱۹۹۳ بود.

یحیی السنوار در پست‌های سازمانی قرار گرفت و از اولین کسانی بود که به بازوی نظامی حماس، «گردان های عزالدین قسام» پیوست و در سال ۲۰۰۵ سمت فرماندهی «تیپ خان یونس» را بر عهده گرفت.

وی یکی از اعضای برجسته «ستاد» گردان‌های القسام شد و به فرمانده کل آن، «یحیی الضیف»، و معاونش، «مروان عیسی»، بسیار نزدیک است و هر سه نفر از برجسته‌ترین اعضای لیست ترور رژیم اشغالگر قدس هستند.

تجارب نظامی

یحیی السنوار زندگی غیرمعمولی و محرمانه ای داشته است، به طوری که اکثر ساکنان نوار غزه وی را از نزدیک ندیده و نمی‌شناسند. السنوار برای مصون ماندن از ترورهای کور رژیم صهیونیستی به صورت مخفیانه زندگی می‌کند و طی دو دهه گذشته از ۶ ترور نافرجام، جان سالم به در برده است. پس از آخرین حضور علنی در یک فیلم ضبط شده در سال ۲۰۰۵، یحیی السنوار مجدداً ناپدید شد تا اینکه در برنامه «ما خفی اعظم» که شامگاه جمعه ۲۷ می ۲۰۲۲ از شبکه الجزیره پخش شد، ظاهر شد.

صهیونیست‌ها یحیی السنوار را مغز متفکر بسیاری از عملیات‌های کماندویی، به ویژه عملیات موسوم به «بمب تونلی» که سایت‌های نظامی رژیم صهیونیستی را در مدت ۵ سال هدف قرار داد، می‌دانند.

نام یحیی السنوار در عملیات «توهم زدایی» که طی آن، یک سایت نظامی صهیونیستی در شرق رفح مورد هدف قرار گرفت، به صورت گسترده مطرح شد. وی که به عنوان طراح و معمار توافق تبادل اسرای فلسطینی با «گلعاد شالیط» نظامی صهیونیست شناخته می‌شود، معتقد است که راه حل آزادی حدود ۵ هزار اسیر فلسطینی از زندان‌های صهیونیستی در معاملات تبادل اسرا نهفته است و در حضور اخیر خود در شبکه الجزیره از تلاش‌های گردان‌های قسام در جریان «نبرد شمشیر قدس» برای ربودن و اسارت نظامیان صهیونیست پرده برداشت.

گفتنی است، رژیم صهیونیستی در توافق تبادل اسرا موسوم به «شالیط» مجبور شد، در ازای آزادی یک نظامی صهیونیست به نام «گلعاد شالیط»، ۱۰۰۰ اسیر فلسطینی را آزاد کند.