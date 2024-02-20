«نتیجه انتخابات» برای ما مهم نیست/ تاکید اصلی روی «مشارکت» است

«هادی طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه رسانه‌های ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه انتخابات در کشور ما کاملاً مبتنی بر اراده مردم است، گفت: ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته و ما به طور متوسط هر سال یک انتخابات داشتیم. زمانی که خروجی انتخابات را در ادوار مختلف می‌بینیم، حاکی از آن است که همواره افرادی از جریان‌ها، احزاب و گروه‌های مختلف از صندوق‌های رأی خارج شده و انتخاب شده‌اند.

وی تاکید کرد: برای انتخابات پیش رو نیز همه باید کمک کنند تا انتخابات و مشارکتی که شایسته ملت ایران است، رقم بخورد. اینکه منتخبان از این گروه یا آن گروه باشند، اصلاً اهمیتی ندارد و فارغ از نتیجه انتخابات، مهم آن است که مردم چه می‌خواهند و چه افرادی را انتخاب می‌کنند.

تقدیر از اقدام خبرگزاری مهر برای راه‌اندازی پویش انتخاباتی

سخنگوی شورای نگهبان درباره پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر تحت عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته‌گزینی» با هدف تبلیغات کاملاً رایگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در سطح گسترده، تصریح کرد: خبرگزاری مهر همیشه در این راستا قدم برداشته و برای این انتخابات هم انتظار آن است که همین کار را بکند و این اقدام بسیار خوب است. ما قدردان زحمات شما هستیم.

طحان نظیف با بیان اینکه رسانه‌ها به واقع در تشویق مردم برای مشارکت در انتخابات مؤثر هستند، تاکید کرد: تاکید اصلی ما روی بحث مشارکت است و ما در شورای نگهبان بارها عرض کردیم که ذی‌نفع نیستیم و اینکه عده‌ای به مجلس راه یابند یا خیر، نفع و ضرری برای ما ندارد. طبیعتاً در رسانه‌هایی مانند رسانه شما نیز حرف اصلی آن است که مردم همیشه پای کار و در صحنه باشند و انتخاب کنند.

جریان‌های مختلف در انتخابات مجلس نامزد دارند

وی با بیان اینکه جریان‌های مختلف در انتخابات مجلس نامزد دارند، اظهار کرد: اعداد و ارقام به خوبی گویای این مساله است و از حدود ۲۰ هزار نفر که برای انتخابات مجلس دوازدهم ثبت نام کردند، ۱۵ هزار نفر تأیید صلاحیت شدند که در مقایسه با ادوار گذشته به تعداد تأیید صلاحیت شدگان اضافه شده است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در سال ۹۸ به کل حدود ۷ هزار و ۸۰۰ نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی تأیید صلاحیت شدند، اما الان تقریباً تعداد تأیید صلاحیت شدگان انتخابات مجلس نسبت به دوره قبلی دو برابر شده است. یکی از دلایل افزایش تعداد تأیید صلاحیت شدگان در انتخابات مجلس دوازدهم توسعه زمانی برای بررسی صلاحیت‌ها بود که در اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و باعث شد که ما وقت بیشتری برای بررسی صلاحیت‌ها داشته باشیم. همچنین ما جلسات مختلفی داشتیم و حدود ۸ هزار تماس و جلسه با داوطلبان داشتیم که برای خود ما و داوطلبان بسیار مؤثر بود. به هر صورت ان‌شاء‌الله ماحصل همه این اقدامات، انتخابات پرشور و رقابتی باشد.

در شورای نگهبان با شبکه مردمی واقعی کار می‌کنیم

طحان نظیف درباره کارگاه آموزشی آشنایی با نظام‌های انتخاباتی، بیان کرد: ما افتخار داریم که در شورای نگهبان با یک شبکه مردمی واقعی کار می‌کنیم که حدود ۳۰۰ هزار نفر و از عموم مردم متشکل از بانوان، آقایان، مشاغل آزاد، کارمندان، استاد دانشگاه و همه اقشار هستند و در ایام انتخابات به خصوص در روز انتخابات به ما کمک می‌کنند.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: ما برای به روز رسانی و نگه داشت این شبکه معمولاً آموزش‌هایی به آنان می‌دهیم و با توجه به اینکه در انتخابات پیش رو و در ۴ حوزه، انتخابات تمام الکترونیکی داریم، این افراد باید کار با این ابزار جدید را هم آموزش ببینند و همه این آموزش‌ها با رویکرد آسیب شناسی ادوار گذشته است. با افتخار با این شبکه مجازی که مردم هستند و هیچکدام کارمند شورای نگهبان نیستند، کار می‌کنیم و طبیعتاً بخشی از آن هم آموزش است که به جد آن را دنبال می‌کنیم.