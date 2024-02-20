به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «بیل بلر» وزیر دفاع کانادا اعلام کرد که این کشور بیش از ۸۰۰ سامانه هوایی بدون سرنشین چند ماموریتی SkyRanger R۷۰ را به اوکراین برای کمک به جنگ با روسیه اهدا خواهد کرد.

ارزش این پهپادها بیش از ۷۰.۴۴ میلیون دلار ارزش‌گذاری شده‌اند، این پهپادها از محل کمک نظامی ۵۰۰ میلیون دلاری کانادا که جاستین ترودو، نخست وزیر در جریان سفر سال گذشته اش به کی یف اعلام کرد تامین بودجه شده است.

وزیر دفاع کاناد در ادامه افزود: کانادا امروز تضمین می کند که اوکراین پهپادهای مورد نیاز برای شناسایی و شناسایی اهدافی را که برای نبرد جاری اوکراین حیاتی هستند، در اختیار دارد. کانادا تا زمانی که جنگ طول بکشد در کنار اوکراین خواهد ایستاد.

وزارت دفاع کانادا نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد از آغاز جنگ در اوکراین کانادا بیش از ۹.۷ میلیارد دلار کمک به اوکراین متعهد شده است که شامل بیش از ۲.۴ میلیارد دلار کمک نظامی می شود. اخیراً، بلر در دیدار با متحدان ناتو در بروکسل در ۱۴ فوریه گفت که کانادا بیش از ۶۰ میلیون دلار به اوکراین کمک خواهد کرد.

دیروز دوشنبه نشریه پولیتیکو به نقل از قانونگذاران آمریکایی و مقامات خارجی اعلام کرد که آمریکا و متحدان غربی‌اش در تلاش هستند تا از فروپاشی ارتش اوکراین در مواجهه با از دست دادن قلمرو و کمبود مهمات جلوگیری کنند.

در نشست امنیتی اخیر در مونیخ، قانونگذاران آمریکایی به متحدان خود اطمینان دادند که مجلس نمایندگان همچنان کمک به کی‌یف را تایید خواهد کرد و برخی حتی منتظر تصویب بسته بودجه جدید در ماه مارس هستند.

با این حال، آنهایی که در کنگره به حمایت از ارسال تسلیحات به کی‌یف ادامه می‌دهند، از مداخله دونالد ترامپ هراس دارند و اعتماد به جو بایدن و آنچه اوکراین می‌تواند به آن دست یابد در پایین‌ترین سطح خود در دو سال گذشته است.

جو بایدن، رییس جمهور آمریکا نیز روز یکشنبه در تماس تلفنی با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی وی، اعلام کرد که انفعال کنگره آمریکا در تصویب بسته کمک حدود ۶۰ میلیارد دلاری برای کی‌یف، دلیل اصلی سقوط شهر آودیوکا در دونباس بوده و مسئولیت آن به طور مستقیم برعهده کنگره است.