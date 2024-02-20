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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۳۰

یک نذر فرهنگی؛

اجرای «بازگشت به خان نخست» در محوطه تئاتر شهر

اجرای «بازگشت به خان نخست» در محوطه تئاتر شهر

نمایش خیابانی «بازگشت به خان نخست» به تهیه کنندگی و کارگردانی داریوش نصیری از ۳ تا ۶ اسفند ماه در محوطه تئاتر شهر اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش خیابانی «بازگشت به خان نخست» به کارگردانی داریوش نصیری به مناسبت اعیاد شعبانیه و با هدف شادی بخشی در بستر جامعه از ۳ تا ۶ اسفند ماه، به مدت ۴ شب ساعت ۱۷ در محوطه تئاتر شهر اجرا می شود.

این نمایش پیش از این حائز دریافت رتبه نخست بخش دانشگاهی از سوی وزارت علوم در چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر شده بود و به همت اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه امیرکبیر نیز در صحن این دانشگاه اجرای عموم داشته است.

در این اثر نمایشی ۵۰ دانشجو در رشته ها و مقاطع مختلف از استان های کشور به عنوان بازیگر حضور دارند.

سایر عوامل نمایش عبارتند از طراح و نویسندگان: داریوش نصیری، مرتضی وکیلیان، مشاوران کارگردان: بهزاد آقاجمالی، سعید قاسمی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: نگین زینی‌وند، گروه کارگردانی: رضاشفائی، آیلار صدرخواه، سامان ترده، علی صفری، سامان ایرانی، علی قراربخش، عکاس و تصویربردار: امین سروری، طراح فضا: داریوش نصیری، مرتضی وکیلیان، طراح لباس: داریوش نصیری، نگین زینی‌وند، طراح پوستر و بروشور: امیرحسین قاسمی، زهرا رضوان، مدیر صحنه: کوثر آقایی.

این نمایش با ارادت گروه به ساحت مقدس امام زمان(عج) و به صورت یک نذر فرهنگی در محوطه تئاتر شهر میزبان علاقه مندان خواهند بود.

کد مطلب 6032702
آروین موذن زاده

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