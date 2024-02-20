به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایشگاه، «شرجی» عنوان نمایشگاه انفرادی نقاشی‌های سیروس مقدم است که روز جمعه ۴ اسفند ماه ساعت ۱۶ در گالری گویه افتتاح می‌شود.

سیروس مقدم هنرمند باسابقه و کارگردان سینما و تلویزیون که در رشته نقاشی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تحصیل کرده است، پس از ۴۵ سال دوری از هنر نقاشی، حالا تصمیم گرفته تا نمایشگاهی از آثار قدیمی و جدیدش را که حدوداً متشکل از ۵۰ تابلوی نقاشی و طراحی است، روی دیوار ببرد.

علاقه مندان می‌توانند برای بازدید از نمایشگاه «شرجی» به گالری گویه واقع در میدان هفت تیر، خیابان مشاهیر، کوچه لطفی، پلاک ۳۹ مراجعه کنند. ساعت بازدید در روزهای غیرتعطیل از ساعت ۱۲ تا ۲۰ است.