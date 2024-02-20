  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۳۱

کارگردان سریال «پایتخت» نمایشگاه نقاشی برگزار می‌کند

کارگردان سریال «پایتخت» نمایشگاه نقاشی برگزار می‌کند

نقاشی‌های سیروس مقدم در قالب نمایشگاه نقاشی «شرجی» روز جمعه ۴ اسفند ماه روی دیوار گالری گویه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایشگاه، «شرجی» عنوان نمایشگاه انفرادی نقاشی‌های سیروس مقدم است که روز جمعه ۴ اسفند ماه ساعت ۱۶ در گالری گویه افتتاح می‌شود.

سیروس مقدم هنرمند باسابقه و کارگردان سینما و تلویزیون که در رشته نقاشی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تحصیل کرده است، پس از ۴۵ سال دوری از هنر نقاشی، حالا تصمیم گرفته تا نمایشگاهی از آثار قدیمی و جدیدش را که حدوداً متشکل از ۵۰ تابلوی نقاشی و طراحی است، روی دیوار ببرد.

علاقه مندان می‌توانند برای بازدید از نمایشگاه «شرجی» به گالری گویه واقع در میدان هفت تیر، خیابان مشاهیر، کوچه لطفی، پلاک ۳۹ مراجعه کنند. ساعت بازدید در روزهای غیرتعطیل از ساعت ۱۲ تا ۲۰ است.

کد مطلب 6032909

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها