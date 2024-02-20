خبر تلخ سرمربی پورتو در مورد مهدی طارمی برای دیدار با آرسنال

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال پورتو و آرسنال شامگاه چهارشنبه و در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا باید رو در روی هم قرار بگیرند. مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو در تمرین روز گذشته تیمش از ناحیه کشاله ران دچار مصدومیت شد و حضور او در بازی با آرسنال در هالهای از ابهام قرار گرفت.
«کونسیسائو»، سرمربی پورتو که در نشست خبری پیش از مسابقه با آرسنال شرکت کرده بود به سوالی درباره طارمی پاسخ داد و تأیید کرد که مهاجم ایرانی به دیدار با آرسنال نمیرسد.
در حال حاضر به جز طارمی، مارکانو، زیدو و گونسالو ریبیرو مصدومان پورتو هستند که نمیتوانند تیم خود را در بازی با آرسنال همراهی کنند.
این بازی از ساعت ۲۳:۳۰ شامگاه چهارشنبه به میزبانی پورتو برگزار میشود.
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