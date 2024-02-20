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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۳۶

لیگ قهرمانان فوتبال اروپا؛

خبر تلخ سرمربی پورتو در مورد مهدی طارمی برای دیدار با آرسنال

خبر تلخ سرمربی پورتو در مورد مهدی طارمی برای دیدار با آرسنال

با اعلام سرمربی تیم فوتبال پورتو، مهدی طارمی دیدار لیگ قهرمانان اروپا برابر آرسنال را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پورتو و آرسنال شامگاه چهارشنبه و در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا باید رو در روی هم قرار بگیرند. مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو در تمرین روز گذشته تیمش از ناحیه کشاله ران دچار مصدومیت شد و حضور او در بازی با آرسنال در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.

«کونسیسائو»، سرمربی پورتو که در نشست خبری پیش از مسابقه با آرسنال شرکت کرده ‏بود به سوالی درباره طارمی پاسخ‬ داد و تأیید کرد که مهاجم ایرانی به دیدار با آرسنال نمی‌رسد.

در حال حاضر به جز طارمی، مارکانو، زیدو و گونسالو ریبیرو مصدومان پورتو هستند که نمی‌توانند تیم خود را در بازی با آرسنال همراهی کنند.

این بازی از ساعت ۲۳:۳۰ شامگاه چهارشنبه به میزبانی پورتو برگزار می‌شود.

کد مطلب 6033103

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    نظرات

    • امین بازگیر IR ۲۳:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
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      پاسخ
      طارمی نیست حالاببین اگه پورتو نتیجه نگرفت منو نفرین کنین

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