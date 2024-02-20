برگزیدگان جشنواره سرو سیمین معرفی شدند

به‌گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی وزیر میراث‌فرهنگی، شامگاه امشب سه‌شنبه اول اسفند ۱۴۰۲ در مراسم اختتامیه جشنواره فجر صنایع‌دستی و هنرهای سنتی (سرو سیمین ۸) که با حضور سفرای کشورهای خارجی و رئیس شورای جهانی صنایع دستی در محل برج میلاد تهران برگزار شد، از دو هنرمند معلول و نابینا در مراسم قدردانی کرد.

همچنین در این مراسم از برگزیدگان جشنواره هشتمین سرو سیمین تقدیر شد.

فرزاد زارعی از اصفهان در رشته مشبک فلز نشان هنر در حرم را گرفت.

ناصر آئینه چیان از خراسان لوح زرین مکتب هنر رضوی را دریافت کرد.

رسول مردانی بلداجی در رشته خاتم از استان فارس هنرمند برگزیده از نظر وزیر میراث فرهنگی بود.

مرضیه درویشی در رشته سوزن دوزی از همدان نشان ترنج سیمین به همراه لوح سپاس و هدیه نقدی را گرفت.

علیرضا مصلح منبت روی چوب از استان فارس نشان فردا در بخش دانش آموزی و سهیلا هاشمی پور در رشته گلابتون دوزی از هرمزگان نشان فردا در بخش دانشجویی را گرفتند.

نشان رویش دوباره سرو به حاجی اکبر جهازی به نمایندگی از یک نسل اردبیل برای رشته ورنی بافی تعلق گرفت.

تندیس سرو سیمین ۸ به همراه لوح سپاس و هدیه نقدی به مرتضی افضلی برای رشته طلاکوب روی فولاد از اصفهان، علی اکبر رمضانی در رشته قلمزنی از قم، ماجد شهریاری برای رشته منبت از آباده استان فارس، انسیه عشایری برای رشته تذهیب از بوشهر، حامد جیزان در رشته مینای صبی از خوزستان تعلق گرفت.

تندیس سرو سیمین ۸ به همراه لوح سپاس و هدیه غیر نقدی به معصومه ابراهیمی از کشور افغانستان برای رشته سوخته نگاری، آندراس ساندور برای احجام چوبی و فلزی از مجارستان، جنت گارلیه وا از ترکمنستان برای رشته پارچه بافی اهدا شد.

همچنین در این برنامه از فهیمه رضایی در رشته معرق چوب از اراک و زهرا علیان از هنرمندان معلول تقدیر شد.