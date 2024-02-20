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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۴۳

با حضور معاون صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم انجام شد؛

افتتاح آشپزخانه صنعتی در مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

افتتاح آشپزخانه صنعتی در مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

قزوین- با حضور معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم آشپزخانه صنعتی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از ظهر سه شنبه با حضور صمد حاج جباری معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم آشپزخانه صنعتی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا افتتاح شد.

تجهیزات مورد استفاده در این آشپزخانه با مساعدت صندوق رفاهی دانشجویان خریداری شد که در آن طبخ صنعتی، جایگزین طبخ سنتی غذا شده است.

در این سیستم تمام صنعتی علاوه بر تسریع در پخت و حفظ کیفیت غذا، برای طبخ غذا به جای گاز شهری از سیستم بخارپز استفاده شده و بدین ترتیب ضمن حفظ خاصیت مواد غذایی، سلامت دانشجویان نیز مورد تهدید قرار نمی‌گیرد.

همچنین در حاشیه حضور معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از ساختمان سلف درحال ساخت این مرکز در دو طبقه بازدید شد.

پیش بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۳ فاز اول ساختمان جدید سلف دانشگاه بهره برداری شود.

کد مطلب 6033293

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