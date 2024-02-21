رانندگی یک فعالیت پیچیده است/ از تمام حواس خود استفاده کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت، در خصوص علائم خستگی و خواب آلودگی در حین رانندگی، افزود: بارها گفته و تکرار کردهایم که رانندگی یک فعالیت پیچیده است و برای آنکه ما یک رانندگی ایمن را داشته باشیم نیازمند بهکارگیری تمام حواس خود هستیم.
وی بیان داشت: خستگی و خواب آلودگی را همه ما تجربه کردهایم. وقتی ما در پی یک فعالیت و کار فیزیکی و روحی روزانه احساس افتادگی انرژی و بی حالی و بی حسی دست میدهد و انرژی لازم را برای انجام کارها نداریم، مغز در این حالت برای اینکه بدن را بازیابی کند و انرژی را به آن فرد بازگرداند، فرد را به سمت خوابیدن هدایت میکند و با این کار میخواهد انرژی از دست رفته را به فرد بازگرداند.
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: مغز با کاهش سطح پاسخهایی که به محرکهای محیطی میدهد سعی در جبران افتادگی انرژی میکند و بدن را به فاز استراحت میبرد. مؤلفه اصلی خواب آلودگی این است که موجب کاهش هوشیاری و کاهش سطح واکنشهای فرد به محرکهای محیطی میشود.
سرهنگ جوانبخت افزود: رانندگی فعالیتی است که استفاده از همه حواسها را لازم دارد و وقتی راننده دچار خواب آلودگی میشود، بسیاری از این محرکها را نمیبینید و متوجه آنها هم نمیشوید و طبیعتاً سرعت واکنشها هم به طرز محسوسی کاهش پیدا میکند.
وی گفت: تحقیقات علمی نشان میدهد مغز پس از خستگی و خواب آلودگی فرد کار خود را انجام میدهد. در هنگام خواب آلودگی در حین رانندگی پلکها کم کمک سنگین میشوند و حرکتهای نوسانی و سر و گردن آغاز و راننده نمیتواند سر خود را خوب و درست نگه دارد و مرتب سر دچار افتادگی میشود. خمیازههای پی در پی نیز یکی دیگر از علائم خستگی و خواب آلودگی است.
سرهنگ جوانبخت بیان داشت: راننده در شرایط خواب آلودگی مدام فاصله خود را با خودروی جلویی حفظ و تنظیم میکند ولی مجدد فاصله با او کم میشود و در این حالت است که از خود میپرسید چرا این فاصله مدام کم میشود.
وی افزود: راننده در حین خواب آلودگی مدام مسیرهای بین شهری را اشتباه میرود و مسافتها کم میشود و این موارد نشان دهنده این است که بدن شما به مرحله خواب وارد شده است و اگر رانندگان فکر میکنند که در حال مقاومت میکنند سخت در اشتباه هستند و مغز فرایند و کار خود را انجام میدهد و شما را به خواب عمیقی خواهد برد که دیگر در حین رانندگی این زمان باز نخواهد گشت.
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