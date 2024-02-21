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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۱۴

ابوشاهین مطرح کرد؛

کشورهای عربی به یاری فلسطین بشتابند

کشورهای عربی به یاری فلسطین بشتابند

عضو دفتر سیاسی دفتر جهاد اسلامی با حضور در نمایشگاه رسانه های ایران گفت: دولت‌های اروپایی و آمریکایی مسؤول ادامه جنگ هستند. از کشورهای عربی نیز می‌خواهیم به یاری فلسطین بشتابند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ابوشاهین عضو دفتر سیاسی دفتر جهاد اسلامی در نشست خبری خود در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران گفت: ملت فلسطین با نسل‌کشی روبه‌رو است و رژیم صهیونیستی سیاست پاک‌سازی نژادی را ادامه می‌دهد و مقاومت فلسطین از طریق مقاومت میدانی نیروها و رشادت آنان، پیروزی را محقق می‌کند.

وی افزود: با وجود محاصره غزه و مانع‌شدن از رسیدن آب و غذا به مردم، ملت فلسطین با صبر و ایستادگی و مقاومت خود فرصت را از دشمن خواهد ستاند و این اتحاد فلسطین است که پیروزی را محقق می‌کند.

عضو دفتر سیاسی دفتر جهاد اسلامی به تهدیدات دشمن در خصوص حمله به رفح که ۱.۵ میلیون نفر به آن رانده شده‌اند، اشاره کرد و گفت: وقوع این اتفاق بدترین نسل‌کشی است و کشورها باید از چنین کشتاری جلوگیری کنند.

ابوشاهین همچنین گفت: دولت‌های اروپایی و آمریکایی مسؤول ادامه جنگ هستند و جا دارد درود بفرستیم به ده‌ها میلیون انسان آزاده‌ای که در سراسر جهان به خیابان آمدند. از کشورهای عربی نیز می‌خواهیم به یاری فلسطین بشتابند.

کد مطلب 6033477

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