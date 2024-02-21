به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه صهیونیستی کان گزارش داد که صوت ضبط شده وزیر بهداشت رژیم صهیونیستی در خصوص سناریوی وحشتناک وقوع جنگ فراگیر در اراضی اشغالی منتشر شده است.

وزیر بهداشت رژیم صهیونیستی در این فایل صوتی تاکید می‌کند که سناریوی وحشتناکی که اسراییل هرگز پیش از این با آن رو به رو نشده ممکن است رخ دهد؛ قطع جریان برق در سراسر اراضی اشغالی برای یک مدت طولانی.

در گزارش این شبکه صهیونیستی تصریح شده است: آن چه که به عنوان یک سناریو از سوی مسوولان فوریت‌های غیرمرتقبه در اسراییل مطرح شده تنها بخشی از چیزی است که در صورت وقوع یک جنگ فراگیر در جبهه شمالی با لبنان خواهیم دید.

اورییل بوسو وزیر بهداشت رژیم صهیونیستی روز گذشته گزارش خود را در خصوص این سناریو به مقامات رژیم صهیونیستی ارایه داده بود.

بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی در حال حاضر خود را برای رویارویی با قطع برق ۴۸ ساعته در ۶۰ درصد از اراضی اشغالی آماده می‌کند و پیش بینی می‌شود این قطعی برق به مدت سه هفته نیز طول بکشد.

مسوولان وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی اعلام کرده اند که در صورت قطعی برق به مدت طولانی در اراضی اشغالی تعداد زیادی از صهیونیست‌ها به هلاکت خواهند رسید.

این در حالی است که بر اثر قطع برق تعمدی مراکز درمانی در نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی تاکنون هزاران فلسطینی از جمله زخمی‌ها و نوزادان نارس در این مراکز به شهادت رسیده اند.

روز گذشته «عینات کلیش» شهردار حیفای اشغالی تاکید کرده بود: اگر در بخش‌های مختلف این شهر جنگی رخ دهد باید تمام ساکنان آن تخلیه شوند.

وی در ادامه افزود: باید برای ایجاد پناهگاه‌های دارای برق، آب و سیستم فاضلاب تلاش کنیم چرا که در صورت وقوع جنگ در جبهه شمالی به این پناهگاه‌ها نیاز پیدا می‌کنیم و تعداد زیادی از اسراییلی‌ها به این پناهگاه‌ها خواهند رفت.