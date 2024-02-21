رشد حداقلی ۶۸۱ واحدی شاخص کل بورس

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس با رشد حداقلی ۶۹۱ واحدی مواجه شده است. ارزش معاملات خرد عدد ۸۳۶ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۱,۱۳۳ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای یازدهمین روز متوالی با ثبت رقم ۲۴ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۳۵۰ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت با ثبت رقم ۴۷ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است.

ارزش صف‌های خرید ۵۸۱ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۱۶۰ میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش ۵۱ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۲۳۴ میلیارد تومان قرار دارد.