به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سلیمانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اعلام نهایی نتایج بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان، مجموعاً ۷۳۹ نفر به عنوان نامزد نهایی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۱۶ حوزه انتخابیه استان اصفهان مشخص شدند.

وی ادامه داد: از این افراد ۶۶۳ نفر آقایان و ۷۶ نفر از بانوان هستند.

دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان با اشاره به تفکیک حوزه‌های انتخابیه نامزدهای تأیید صلاحیت شده در استان، عنوان کرد: در حوزه‌های انتخابیه اردستان ۱۷ نفر، اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند ۲۸۴ نفر، خمینی‌شهر ۱۸ نفر، سمیرم ۲۶ نفر، شاهین شهر، میمه و برخوار ۳۵ نفر، شهرضا و دهاقان ۳۵ نفر، فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت ۳۲ نفر، فلاورجان ۲۱ نفر، کاشان و آران و بیدگل ۷۴ نفر، گلپایگان و خوانسار ۳۱ نفر، لنجان ۳۵ نفر، مبارکه ۲۹ نفر، نائین و خوروبیابانک ۴۷ نفر، نجف آباد و تیران و کرون ۲۶ نفر، نطنز و بخش قمصر ۲۶ نفر و حوزه انتخابیه مسیحیان ارمنی جنوب ایران ۳ نفر تأیید صلاحیت شدند و در انتخابات به رقابت خواهند پرداخت.

سلیمانی ضمن اشاره به تبلیغات انتخابات نامزدهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: مطابق تقویم انتخابات، تبلیغات نامزدها از روز پنجشنبه سوم اسفندماه آغاز و تا ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز پنجشنبه دهم اسفندماه ادامه خواهد داشت.

وی متذکر شد: آگهی اسامی نامزدهای انتخابات در روز چهارشنبه دوم اسفندماه از سوی فرمانداران مراکز حوزه انتخابیه منتشر خواهد شد.