به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمودیکیا، دبیر اجرایی همایش ملی «زن، اسلام و دنیای معاصر» از برگزاری این دوره از همایش با مشارکت و حضور پژوهشگرانی از ۴۰ دانشگاه کشور خبر داد.
عضو هیأت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی با اشاره به استقبال گسترده جامعه علمی کشور از این همایش اظهار کرد: با توجه به تنوع حوزههای مطالعاتی این همایش ذیل نقش و جایگاه زن مسلمان در دنیای معاصر و نیز مسائل مبتلابه آن، و تأکید دبیرخانه همایش بر پردازش مسأله همایش در حوزههای مختلفی چون جامعهشناسی، اندیشه سیاسی، مطالعات تاریخی، مطالعات عرفانی و نیز مطالعات فقهی - حقوقی، بیش از ۱۵۴ چکیده مقاله به این همایش ارسال شد که پس از بررسی اولیه و نیز فراخوان اصل مقالات، بیش از ۹۵ اصل مقاله به دبیرخانه وارد شد که پس از داوری علمی، تعداد ۶۰ مقاله برای انتشار در مجموعه مقالات همایش برگزیده شد.
محمودیکیا در ادامه افزود: با توجه به برنامهریزی اولیه برای همایش، بحمدالله فرایندهای علمی همایش در موعد مقرر خود به اتمام رسید که در روزهای ششم و هفتم خرداد ماه، در قالب برگزاری ۷ پنل علمی بیش از ۴۰ نفر از استادان و پژوهشگران کشور به ارائه یافتههای مطالعات علمی خود میپردازند.
عضو هیأت علمی پژوهشکده امام خمینی در ادامه بیان جزئیات این همایش اظهار کرد: علاوه بر بخش مقالات فارسی، بلال اللقیس، استاد دانشگاه بیروت؛ زینب ملأ السلطانی، رئیس دانشگاه الزهراء عراق؛ دکتر عبدالله احمد صفر، استاد دانشگاه کویت و دکتر نورالدین ابولحیه، استاد دانشگاه باتته الجزایر؛ نیز به صورت ویدئو کنفرانسی در این همایش به ارائه مقالات خود خواهند پرداخت.
دبیر اجرایی این همایش جزئیات پنلهای علمی هفتگانه این رویداد علمی را اعلام کرد. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات از پنل میتوانند اینجا مراجعه کنند.
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