به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و تحلیل بازی رویداد «بازی آرا» با محوریت بازی «اسسین کرید» ۳ (Assassin’s Creed) در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برگزار شد. در این نشست مرتضی جمشیدی سردبیر «بازی‌بان» و سپهر ترابی سردبیر «بازینامه» به نقد و تحلیل این بازی پرداختند.

در این‌نشست که در راستای برگزاری رویداد «بازی‌آرا» برگزار شد، در کنار پخش تصاویر و گیم‌پلی‌هایی از بازی، به تحلیل و نقد آن از زاویه روایت، محتوا و خط داستانی بازی پرداخته‌شد.

سپهر ترابی سردبیر «بازینامه» و یکی از فعالان رسانه‌ای حوزه بازی در ابتدای این نشست گفت: تحلیل این بازی که در آن به هویت آمریکایی پرداخته شده، به‌منظور الگوگیری بازی‌سازان برای پیاده‌سازی هویت ایرانی-اسلامی در بازی‌های ایرانی انتخاب شده است.

وی ضمن معرفی کوتاهی از روند شکل‌گیری داستان بازی «اسسین کرید» گفت: یکی از امتیازات مثبت شرکت «یوبی‌سافت» این است که در سری بازی‌های «اسسین کرید» اتفاقات تاریخی را به درستی بازنمایی کرده است. البته به دور از تحریف نیست، چون در ساختار سرگرمی همیشه تحریفات عمدی و هدفمند و غیرعمد وجود دارد. اما بیشتر نبردها مثل نبرد «بانکر هیل» و اسامی‌ای که در سری این بازی‌ها مخصوصاً قسمت سوم وجود دارد، عیناً از تاریخ برداشته شده و این اتفاق مهم و جذابی برای مخاطب این بازی است.

سردبیر بازینامه ادامه داد: در تریلر این بازی که سال ۲۰۱۲ منتشر شده ما با قهرمانی مواجه می‌شویم که هنوز شناختی روی او نداریم. او روبه‌روی یک کشوری ایستاده، می‌جنگد و به دل دشمن می‌زند و در این مسیر دیگران را هم تشویق به همراهی می‌کند. ما نظیر این اتفاق را در موقعیت‌های تاریخی کشورمان کم نداشته‌ایم و نمونه‌های بسیاری دیده‌ایم.

ترابی در خصوص گرته‌برداری ایده این بازی از بخشی از تاریخ ایران گفت: فارغ از هر نگاه سیاسی اینکه یک محصول سرگرمی محور مثل بازی ویدئویی تا این اندازه در آشنایی کاربر با تاریخ اثرگذار ظاهر می‌شود، بسیار خوب است. عملاً انگار کلاس درسی است که ما در آن نشستیم و تاریخ آمریکا را یاد گرفته‌ایم. بازی در قسمت اول از منطقه «الموت» ایران اسم می‌برد. با اینکه ایده بازی «اسسین کرید» از فرقه «حشاشین‌»های الموت برداشته شده است، اما هیچ‌وقت در بازی به‌طور مستقیم به ایران اشاره نشده است. دلیل آن شاید اختلافات سیاسی و تحریم‌ها باشد یا شاید Ubisoft منتظر است تا برگ برنده‌اش را رو کند و سراغ ایران بیاید.

وی افزود: در یکی از بخش‌های بازی تندیسی از داریوش به‌عنوان یکی از اساسین‌های خیلی قدیمی می‌بینیم. از همان روز این حسرت در دل مانده که احتمالاً یک روز یوبی سافت می‌خواهد سراغ ایران باستان بیاید. در سری Origins بازی در منطقه مصر هم از عنوان «پرشین» در دیالوگ‌ها اسم برده می‌شود و تعدادی سرباز و فرمانده ایرانی هم می‌بینیم. در سری سوم بازی نبردها، گفتگوها و اشارات بیشتری به کشور ایران در بازی وجود دارد.

سردبیر بازینامه گفت: شاید گل ماجرا، بازی «Assassin’s Creed Mirage» بود. در این سری شخصیتی زنی به اسم «روشن» در بازی وجود دارد که اصلاً از نژاد پارسی است و گوینده‌اش هم فارسی است. بارها و بارها در دیالوگ‌ها و زیرنویس‌های بازی به اسم «الموت» اشاره می‌شود. ما به عنوان مخاطب با دیدن این نشانه‌ها از تاریخ کشورمان علاقه‌مند شدیم تا درباره این فرقه در الموت، حسن صباح و قلعه الموت مطالعه کنیم. امیدواریم که روزی یوبی سافت به این بخش از تاریخ ایران در این بازی به طور مفصل و با جزییات بپردازد. برای من مخاطب هر جا که صحبت از این نشانه‌های تاریخی ایران در بازی می‌شود، بسیار جذاب است و ذوق زده می‌شوم. امیدوارم اگر کمپانی‌های بزرگ دنیا سراغ تاریخ ما نمی‌آیند، خودمان با ساخت بازی بتوانیم راوی خوبی برای تاریخ سرزمین‌مان باشیم.

ترابی در خصوص خط تفکری این سری بازی گفت: ما می‌گوئیم که تفکراتی مثل فراماسونری در دنیا وجود دارد، اما معتقدم که اساسین در نقد و مبارزه با این تفکر حرکت می‌کند. هر چند نمادهایی از این تفکر در بازی نشان داده می‌شود، اما برداشت من این است که این نمادها بیشتر طرف شخصیت‌های «تمپلار» بازی است و آنها را بد نشان می‌دهد.