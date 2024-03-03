به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود عبداللهی دبیر رویداد «بازی آرا» در نشست هم‌اندیشی رویداد بازی آرا که با حضور جمعی از بازی‌سازان و پژوهشگران حوزه مطالعات بازی برگزار شد، گفت: بازی آرا صرفاً به‌دنبال بازی‌های ویترینی و کلیشه‌ای نیست. بلکه در صدد است تا بتواند با مخاطب ارتباط کلامی پیدا کند.

وی افزود: نخستین دوره این جشنواره در ۵ محور برگزار می‌شود و در سال‌های آینده این محورها توسعه پیدا می‌کند. تا امروز تعدادی بازی به این‌جشنواره ارسال شده است و تا ۱۴ اسفند فرصت ارسال بازی برای بازی‌سازان وجود دارد. با پایان مهلت ارسال بازی، روند داوری در مرحله ابتدایی آغاز و ۲۰ بازی وارد مرحله نهایی می‌شوند.

دبیر جشنواره بازی آرا ادامه داد: در این‌مرحله بازی‌ها از خدمات منتورینگ (راهنما) استفاده می‌کنند تا طرح‌ها بعد از پختگی لازم ظرفیت بازاریابی، درآمدزایی و کیفیت ارایه‌شان ارتقا پیدا کند. این فرآیند تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ادامه خواهد یافت. رویداد بازی آرا در پایان اردیبهشت رویدادی حضوری سه روزه‌ای را با شرکت ۲۰ تیم راه‌یافته به این مرحله، منتورها و داوران جشنواره برگزار می‌کند. در نهایت تیم‌های برتر این جشنواره در آئین اختتامیه این جشنواره در اواخر اردیبهشت معرفی می‌شوند.

حجت‌الاسلام عبداللهی در پایان گفت: به پنج تیم برتر این رویداد جایزه نقدی اهدا می‌شود. در نهایت سه تیم وارد مرحله شتابدهی می‌شوند. این سه تیم طی شش ماه مورد حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای قرار می‌گیرند تا برای ورود به رویداد سرمایه‌گذاری دهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای آماده شوند.