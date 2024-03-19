به گزارش خبرنگار مهر، پس از ارسال ۵۲ اثر به دبیرخانه رویداد «بازی‌آرا» ۲۰ تیم یا اثر به این رویداد راه پیدا کردند.

۵۲ اثر تا ۲۲ اسفند در دبیرخانه «بازی‌آرا» ثبت شد و آثار ثبت شده اعم از بازی کامل، بازی در حال ساخت و طرح بازی است.

اسامی ۲۰ تیم و بازی برگزیده شامل بازی «روشنا (Enlight)» ذیل محور قرآن و عترت، بازی «اینجا بهشت است» ذیل محور مقاومت، بازی «آقا / خانم وزیر» ذیل محور امید و پیشرفت، بازی «مزرعه زیبا» ذیل محور خانواده هویت ایرانی اسلامی، بازی «رئیس جمهور» ذیل محور امید و پیشرفت، بازی «موکب (پیربابا ۲)» ذیل محور قرآن و عترت - هویت ایرانی اسلامی، بازی «آدان» ذیل محور هویت ایرانی اسلامی و امید و پیشرفت، بازی «اکرام» ذیل محور مقاومت، بازی «آخرین محافظ» ذیل محور قرآن و عترت، بازی «راهرو» ذیل محور امید و پیشرفت، بازی «منادی امید» ذیل محور مقاومت، بازی «خیر و شر (هفت وادی)» ذیل محور هویت ایرانی اسلامی، بازی «عملیات ۳۶۰» ذیل محور مقاومت - امید و پیشرفت، بازی «شهر خون» ذیل محور خانواده – مقاومت، بازی «سارا (Sara)» ذیل محور زن و خانواده – مقاومت، بازی «Found Your Self» ذیل محور خانواده، بازی «واحه» ذیل محور مقاومت، بازی «داستان مزرعه» ذیل محور خانواده - هویت ایرانی اسلامی، بازی «طوفان الاقصی» ذیل محور مقاومت غزه و بازی «داتا» ذیل محور هویت ایرانی اسلامی است.

همچنین اسامی تیم‌ها به ترتیب امتیاز نیست. آثار دریافتی در هفت محور «محتوایی»، «فنی و برنامه نویسی»، «هنری»، «طراحی بازی»، «ارائه»، «بازاریابی»، «مدیریت تولید» مورد ارزیابی و داوری قرار گرفتند. از میان آن‌ها ۲۰ اثر برتر، جهت ورود به مرحله رهیاری رویداد «بازی‌آرا» انتخاب شدند.

۲۰ تیم برگزیده ضمن بهره‌گیری از رهیاری‌های کارشناسان رویداد «بازی‌آرا»، به میزان اعمال اصلاحات و بر اساس نظر رهیاران، تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال حمایت نقدی از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای دریافت می‌کنند و سپس وارد رویداد سه روزه‌ی اختتامیه می‌شوند.