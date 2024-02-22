استان: آذربایجان غربی

حوزه انتخابیه: ارومیه

شعار انتخاباتی: فردایی بهتر

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

داوود نصیرخواه یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه: دبیر سازمان معلمان ایران در استان آذربایجان غربی، عضو منتخب مجمع ملی جوانان از استان آذربایجان غربی، عضو ستاد ساماندهی امور جوانان در استان آذربایجان غربی و عضو رسمی خانه احزاب استان آذربایجان غربی

سوالات کشوری:

مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

در رفتار کلی عدم صداقت کامل و عدم در نظر گرفتن مردم عزیز در همه جوانب، تجمل گرایی و فاصله طبقاتی زیاد با مردم

مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

امروز دیگر با نسلی که آرمان‌ها دیروز خود را کامل گم کرده است، نمی‌توان انتظار حداقلی نظارت بر رفتار نمایندگان است داشته بود.

نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

نظارت این امر با مردم و مقابله با درآمدهای خارج از مسئولیت با نهادهای قضائی است پس باید حاکمیت در کشور برنامه برای این امر داشته باشد با شعار نمی‌شود این مسئله را حل و فصل کرد.

همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهم‌ترین تجلی گاه این همراهی و همکاری چیست؟

دموکراسی همواره مطلوب همه فعالان مدنی و سیاسی در همه جهان است، بالطبع با انتخاب نفرات برگزیده می‌توان در تعامل قوا نقش بهتری داشت در غیر این صورت نظر مثبتی به تفاهم سران قوا ندارم چون الان بیشتر تصمیمات اتوبوسی و بدون مطالعه گرفته می‌شود.

مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

اصل اول و آخر مسئولیت پذیری می‌باشد اما چند دوره هست نمایندگان از این امور و مسئولیت‌های قبلی فراری بوده‌اند و تنها به واسطه داشتن سبد رأی انتخاب می‌شوند.

مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوا م زدگی و طرح شعارهای غیر واقع بینانه اسیر شود؟

زمان به این شعار نزدیک می‌شود که فرزند و خانواده وی نیز اعتقاد داشته باشند نه اینکه خودش مسئولیت ایرانی داشته باشد و لی فرزند اعم از بحث حجاب و مهاجرت و صاحب شغل بودن زیر سایه پدر باشد و آقازادگی کند.

طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مورد توجه قرار بگیرد؟

نظری ندارم.

سوالات استانی:

عدم توسعه و تقویت بازارچه‌های مرزی یکی از مسائل استان است. برای بهره برداری بیشتر از ظرفیت این بازارچه‌ها چه تدبیری دارید؟ با توجه به اینکه رونق این بازارچه‌ها علاوه بر توسعه صادرات، می‌تواند به حل معضل بیکاری نیز کمک کند.

بحث مناطق مرزی در دو وهله می‌توان بررسی کرد یکی بازارچه‌های مرزی و دیگری مناطق آزاد و منطقه‌های ویژه اقتصادی که هر سه مورد بر خلاف سیار استان‌ها در آذربایجان غربی مغفول مانده است و تنها منطقه آزاد این استان یعنی ماکو تنها هزینه بالای زندگی را مردم تحمل می‌کنند تا درآمد بیشتر و رفاه در سیار بازارچه‌های مرزی نیز مشکلات کولبرها و گمرکات کمر همه صنوف را شکسته است و دیگر واردات لباس و لوازم برقی صرفه چندانی ندارد بازگشایی مرزهای کوزه رش و سرو و خوی و پیرانشهر و سردشت با تعرفه‌های پایین نیازهای چندین ساله کلی می‌باشد که نمایندگان استان کمترین وقت برای این امر داشته‌اند.

به نظر شما، فرآوری تولیدات معادن و جلوگیری از خام فروشی در این عرصه چگونه صورت می‌گیرد؟

معادن آذربایجان غربی اگر امنیتی تلقی نشوند بدون دریافت بودجه دولتی می‌توان استان را به یک استان طراز اول از امکانات زیر ساختی تبدیل کرد، طلاهای معادن تکاب به تنهایی جوابگوی کل بودجه کشور می‌تواند باشد ولی دریغ از یک ریال برای مردم در امر معادن در سطح خوبی در کشور قرار داریم امام سرمایه گذاران به علت بروکراسی اداری سعی می‌کنند در استانی دیگری این کار را انجام دهند.

قدمت بالای ساختمان مدارس، یکی از مسائل آذربایجان غربی است. به نظر شما برای نوسازی ابنیه آموزشی استان چه تدابیری باید اندیشیده شود؟

اولین مشکل ابنیه مدارس این است که ۸۰ درصد مدارس مربوط به آموزش و پرورش نیستند و تحت قرار داد اوقاف، شهرداری و راه شهرسازی قرار دارند و عدم مالکیت و عدم سرمایه گذار به اسم خیرین مدرسه ساز باعث شده است که مشکل لاینحل در این مورد شاهد باشد. شک نکنید اگر این مورد با دستور و بودجه مقامات بالادستی حل شود هر سال شاهد حوادثی مانند شین آباد خواهیم بود. راه حل این مشکل با تزریق بودجه کلان برای کل استان‌ها می‌توان حل کرد.