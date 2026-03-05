به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، ، در شرایط بحرانی و وقوع منازعات که احتمال آسیب به زیرساخت‌های آبرسانی، شبکه‌های فاضلاب و جابجایی توده‌ای جمعیت وجود دارد، دسترسی به آب آشامیدنی سالم به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های حفظ جان مبدل می‌شود.

وزارت بهداشت در جدیدترین دستورالعمل خود تأکید کرده است که ترکیبِ تخریب زیرساخت‌ها با گرمای فصل، خطر ابتلای شهروندان به بیماری‌های کشنده منتقله از آب را به شدت افزایش می‌دهد.

تله‌های محیطی و منابع غیرایمن

در شرایط اضطراری، بسیاری از افراد به ناچار به منابعی نظیر چاه‌ها، رودخانه‌ها یا تانکرهای تأیید نشده روی می‌آورند. وزارت بهداشت هشدار می‌دهد که انفجارها می‌توانند باعث نشت فاضلاب به مجاری آب زیرزمینی شوند. لذا هرگونه منبع آبی که از سلامت آن اطمینان ۱۰۰ درصدی وجود ندارد، باید پیش از مصرف «سالم‌سازی» شود تا از بروز اپیدمی‌هایی نظیر وبا جلوگیری گردد.

پروتکل ذخیره‌سازی صحیح در خانه و پناهگاه

برای کسانی که اقدام به ذخیره آب در ظروف، دبه‌ها یا بطری‌ها می‌کنند، رعایت نکات زیر الزامی است:

۱. نظافت ظروف: پیش از پر کردن، ظرف باید با دقت شسته و تمیز شود.

۲. محیط نگهداری: آب باید در مکانی «تاریک و خنک» قرار گیرد تا از رشد جلبک و باکتری جلوگیری شود.

۳. پوشش ظروف: در صورت عدم وجود درب، حتماً دهانه ظرف را با پارچه‌ای کاملاً تمیز (ملحفه یا توری) بپوشانید.

۴. پایش مداوم: هر چند روز یک‌بار بو و مزه آب را چک کنید. در صورت مشاهده حشرات یا تغییر بو، آب باید تعویض و یا مجدداً آلودگی‌زدایی شود.

نقشه راه سالم‌سازی؛ از جوشاندن تا کلرزنی

وزارت بهداشت «جوشاندن» را ساده‌ترین و مطمئن‌ترین روش برای عموم مردم معرفی کرده است.

قانون یک دقیقه؛ آب باید به نقطه‌ی جوش رسیده و دست‌کم به مدت یک دقیقه در حالت جوش باقی بماند تا عوامل بیماری‌زا از بین بروند.

استفاده از کلر و سفیدکننده‌ها؛ این روش تنها زمانی توصیه می‌شود که دسترسی به آب سالم قطع شده و امکان جوشاندن نیز وجود نداشته باشد.

هرگز نباید از سفیدکننده‌های خانگی بدون مشورت با کارشناسان بهداشتی استفاده کرد. استفاده بیش از حد مجاز از این مواد نه تنها آب را سالم نمی‌کند، بلکه منجر به مسمومیت‌های شدید و وخیم‌تر شدن شرایط بحرانی می‌شود.

شهروندان باید مقدار دقیق مصرف قرص کلر یا ترکیبات مشابه را حتماً از کارکنان مراکز بهداشتی استعلام کنند.

در مراکز اقامت موقت، باغ‌ها و چادرها، والدین باید به شدت از بازی کودکان در نزدیکی محل نگهداری آب ممانعت کنند.

این اقدام علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع حیاتی، مانع از بروز حوادث و آلودگی احتمالی مخازن توسط کودکان می‌شود.