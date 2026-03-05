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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۳۶

توزیع بسته‌های معیشتی برای اقشار آسیب‌پذیر گرمسار با همکاری اصناف

توزیع بسته‌های معیشتی برای اقشار آسیب‌پذیر گرمسار با همکاری اصناف

گرمسار- فرماندار گرمسار با اشاره به توزیع مناسب اقلام اساسی در سطح شهرستان، از توزیع بسته‌های معیشتی ویژه اقشار آسیب‌پذیر توسط کمیته امداد و بهزیستی خبر داد و از همراهی بازاریان تشکر کرد.

علی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اقدامات کارشناسی انجام شده، اعلام کرد: کالاهای اساسی برای مردم با نظارت مستمر و بدون هیچ‌گونه کمبودی، توزیع شده است.

وی از همیاری خودجوش و فراتر از انتظار بازاریان در این زمینه قدردانی کرد و افزود: برای رفاه عمومی، اقدامات شبانه روزی در گرمسار در دست اجرا است.

فرماندار گرمسار با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی نهادهای نظارتی، اظهار داشت: ستاد تنظیم بازار شهرستان به صورت ۲۴ ساعته و با جدیت کامل، روند فعالیت اصناف و عرضه کالاهای اساسی را رصد می‌کند تا اطمینان حاصل شود که هیچ‌گونه نگرانی از بابت کمبود کالاها برای هم‌شهریان وجود نداشته باشد.

همتی با اشاره به نقش حیاتی فعالان اقتصادی در این حوزه افزود: «همکاری و همراهی بازاریان در تأمین مایحتاج مردم، اقدامی قابل تقدیر بوده نشانه‌ای از بلوغ فرهنگی و مسئولیت‌پذیری است

وی در خصوص حمایت از اقشار آسیب‌پذیر گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) و اداره بهزیستی شهرستان در راستای تقویت بنیه خانوارهای تحت پوشش، اقدام به تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی نموده‌اند تا تأمین نیازهای اولیه این قشر در این شرایط فراهم شود.

فرماندار گرمسار با تاکید بر ضرورت مدیریت منابع، خاطرنشان کرد: صرفه‌جویی، برنامه‌ریزی دقیق در مصرف صحیح و پرهیز از هرگونه اسراف، شرط اصلی و کلیدی عبور موفقیت‌آمیز جامعه از دوران بحران‌های اقتصادی است و از همه مردم شریف دعوت می‌شود تا در این مسیر، الگوی درستی از رفتار مصرفی باشند.

کد مطلب 6766069

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