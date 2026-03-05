صادقی: تأمین و توزیع کالاهای اساسی در استان مطلوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در بازدید میدانی از انبارها و مراکز توزیع و فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان ضمن گفت‌وگو با فعالان بازار، بنکداران و کسبه، در جریان آخرین وضعیت تأمین و توزیع کالا قرار گرفت و بر تداوم نظارت‌های میدانی و مدیریت دقیق بازار تأکید کرد.

وی در حاشیه این بازدید با اشاره به فراهم بودن و کفایت کالاهای اساسی در استان، اظهار کرد: ذخایر کالاهای اساسی در سطح مناسبی قرار دارد و نظارت مستمر بر زنجیره تأمین، انبارها و مراکز توزیع ادامه خواهد داشت تا آرامش و ثبات بازار حفظ شود.

صادقی از همراهی و همکاری اصناف، بنکداران و فعالان اقتصادی استان در تأمین نیازهای مردم و حفظ ثبات بازار قدردانی کرد.

استاندار زنجان همچنین اظهار داشت: خوشبختانه تلاطم ابتدایی بازار برطرف شده و اکنون به تعادل رسیده؛ به‌طوری‌که عرضه کالا افزایش یافته و میزان تقاضا نیز کاهش پیدا کرده و وضعیت بازار به ثبات مطلوبی رسیده است.

صادقی افزود: در روزهای گذشته در برخی اقلام مانند برنج، گوشت و مرغ با افزایش تقاضا مواجه بودیم که خوشبختانه این موضوع نیز مدیریت شده و در حال حاضر کالاهای مورد نیاز مردم به میزان کافی در فروشگاه‌ها موجود است.

وی گفت: در این بازدیدها مشاهده شد که کالاهای اساسی به اندازه کافی در بازار وجود دارد و خوشبختانه حتی از ذخایر استراتژیک استان نیز استفاده نشده است.

استاندار زنجان با قدردانی از همراهی مردم، اظهار کرد: مردم استان زنجان همواره با نجابت و درک شرایط تنها به اندازه نیاز خود خرید می‌کنند که این موضوع نقش مهمی در حفظ تعادل بازار داشته است.

وی با اطمینان‌بخشی به مردم تأکید کرد: به مردم استان زنجان اطمینان می‌دهیم کهاستاندار زنجان گفت: خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و تلاش دستگاه‌های اجرایی، روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی در استان به‌صورت مطلوب در حال انجام است و هیچ‌گونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد.