به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قاضی سعیدی، معتقد است برخی اوقات عملهای زیبایی برای حفظ بنیان خانواده است و نمیتوان گفت همه این عملها غیر ضروری است اما نکته این است که افرادی که میخواهند عمل زیبایی انجام دهند باید در انتخاب پزشک خود دقت داشته باشند چرا که برخی از این عملها میتواند عوارض بسیار زیادی به دنبال داشته باشد.
وی افزود: خدمات پزشکی در کشور ما بسیار بالا است این به این معنا نیست که ما در حوزه تولید علم سرآمد هستیم بلکه بحث در ارائه خدمات پزشکی است.
قاضی سعیدی ادامه داد: متأسفانه با وجود آنکه هم پزشکان خوبی داریم و هم خدمات ما نسبت به سایر کشورها بهتر و ارزانتر است، اما دلالی سبب میشود که توریسم درمانی به یک واسطه گری تبدیل شود؛ در واقع دلالان در این بخش ورود کرده و برای آنکه پول خوبی به جیب بزنند پزشک نماها, مداخله گرها و یا پزشکان غیر متخصص را که هیچ تجربهای ندارند، به مسافران خارجی معرفی میکنند که این ماجرا چند عارضه به دنبال دارد.
وی توضیح داد: اول آنکه ممکن است برای فرد متقاضی عمل مشکل و عارضه ایجاد شود و در مرحله بعد این اتفاق میتواند برای مسافران دافعه ایجاد کند و وقتی یک بیمار خارجی از پزشک و عملش راضی نباشد قطعاً بیمار دیگری را برای انجام عمل در ایران تشویق نخواهد کرد.
قاضی سعیدی با تاکید بر اینکه بیشتر این دلالیها در سالهای اخیر رخ داده است، ادامه داد: هدف جامعه پزشکی حفظ سلامت مردم است و ما در انجمن بارها بر این موضوع که بهتر است عملهای زیبایی غیر ضروری در برخی از موارد انجام نشود، تاکید کرده ایم اما در این میان پزشک نماها و مداخله گران زیادی ورود پیدا میکنند که این موضوع میتواند سلامت مردم را تحت الشعاع خود قرار دهد.
در ادامه علیرضا صابری دبیر انجمن جراحان پلاستیک و زیبای ایران نیز گفت: کنگره فوق تخصصی جراحی پستان و فرم دهی بدن در مرکز همایش رایزن در کاشانک تهران برگزار شد که در مجموع ۷ پنل بزرگ و بیش از ۴۰ سخنرانی و مقاله مهم در این کنگره ارائه شد.
وی افزود: در این کنگره پزشکان فوق تخصص جراحی پلاستیک روشهای نوین و تجارب خودشان را به اشتراک گذاشتند و بیش از ۲۰۰ فوق تخصص در این همایش دو روزه شرکت داشتند که در کنار آن دستیاران فوق تخصصی از همه ایران به طور چشمگیر در این کنگره حضور بهم رساندند.
صابری ادامه داد: هدف ما از برگزاری این کنگره آموزش و ارائه روشهای نوین و تکنولوژیهای روز دنیا است و در واقع این کنگره توانست علم فوق تخصصهای جراحی پلاستیک در این حوزه را به روز سانی کند.
وی افزود: روشهای نوین جراحی پلاستیک، به پیش کسوتها ارائه شد تا با تجربه گرانبهای خود ایرادات و مزایای آنها را به جوانتر ها گوشزد کنند تا در آینده بهترین نتایج با کمترین عوارض حاصل کار جراحان فوق تخصص پلاستیک جوان بشود.
صابری با تاکید بر اینکه بیمهها برخی از عملهای ترمیمی و بازسازی را که همزمان در کنار عملهای زیبایی انجام میشوند به خوبی پوشش میدهند، گفت: عمل انحراف بینی و یا نواقصهای همراه تولد یا فتق ها را بیمهها پاسخ میدهند اما نکته اینجا است که نیازی به ورود بیمهها در این بخش نیست و هیچ کجای دنیا هم توسط بیمه پوششی برای زیبایی وجود ندارد چرا که این اتفاق میتواند ترغیب به انجام عملهای زیبایی را بیشتر کند، این چیزی است که ما هم به دنبال آن نیستیم.
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