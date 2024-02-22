به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، چهارمین کمیسیون مشترک سالانه همکاری‌های اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و کشور مجارستان با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و «پیتر سییارتو» وزیر امور خارجه و تجارت کشور مجارستان و امروز پنج شنبه سوم اسفند ماه ۱۴۰۲ به میزبانی سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و در محل هتل اسپیناس تهران برگزار شد.

خاندوزی در این نشست اعلام کرد: توسعه روابط با مجارستان از اولویت‌های جدی جمهوری اسلامی است و روابط تاریخی دیرینه و عمیق دو کشور است. افکار عمومی مردم ایران، همواره نگرشی مثبت توأم با احترام به مردم مجارستان داشته است. جمعیت جوان، فعال، تحصیل‌کرده و مسالمت جو و مایل به تعامل با دنیا یکی از برگ‌های برنده ایران در مسیر توسعه است.

وزیر اقتصاد یادآور شد پیشرفت‌های جمهوری اسلامی در صنایع سنگین، پالایشگاه‌ها، گاز، خودرو سازی، کشاورزی، نانو تکنولوژی و ساخت داروهای نوترکیب، فرصت‌های بی نظیری برای حضور سرمایه‌گذاران مجارستانی در ایران مهیا کرده است. جمهوری اسلامی ایران و مجارستان می‌توانند بر استعداد و ظرفیت‌های علمی و فناوری خود تکیه کنند و وابستگی آنها به کشورهای بزرگ، کمتر و کمتر شود.

امضای چهار یادداشت تفاهم در حوزه همکاری‌های اقتصادی از برنامه‌های مهم کمیسیون مشترک ایران و مجارستان است که امروز در تهران برگزار می‌شود.

در پایان نشست این کمیسیون مشترک، سند پایانی اجلاس توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان امضا خواهد شد.