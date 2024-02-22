به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار پس از تساوی یک به یک عصر پنجشنبه تیمش برابر استقلال در مورد این دیدار گفت: همانطور که پیش بینی کرده بودیم بازی سنگینی داشتیم. هر دو تیم خوش فیزیک و جنگنده بودند. لغزندگی زمین هم کار را برای هر دو تیم سخت کرده بود. موقعیت های خوبی نصیب هر دو تیم شدند.

وی ادامه داد: استقلال سال خوبی را پشت سر گذاشته است و تنها یک باخت داشته. در نیمه دوم شرایط ما بهتر شد ولی استقلال پا پس نکشید. هر دو تیم موقعیت داشتند. مساوی برای هر دو تیم عادلانه بود.

سرمربی تیم فوتبال ملوان ادامه داد: به بازیکنانم افتخار می کنم که برابر مدعیان پا پس نمی کشند. تیم ما از نظر بودجه به اینها قابل مقایسه نیست. استقلال دو بازیکن خارجی داشت که تاثیرگذار بودند. هر دو تیم خوب تقویت شده بودند. باید برای بالای جدول راهمان را دامه دهیم. توانایی رسیدن به رده های بالای جدول را داریم.

مهدی تارتار در ادامه خاطرنشان کرد: ما با داشتن هواداران ملوان از هیچ تیمی نمی ترسیم. آنها به شدت حامی تیم هستند ولی ناراحتیم که امروز نتوانستیم خوشحال آنها را به خانه هایشان بفرستیم. ان شالله در بازی بعدی بهتر عمل می کنیم به پیروزی می رسیم.