رئیس فدراسیون کشتی روسیه: کشتی ایران رقیب و دوست دیرینه ماست

به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل مامیاشویلی، رئیس فدراسیون کشتی روسیه، در روزهای ۱۱ و ۱۲ دسامبر با سفری کاری به ایران آمد. هم‌زمان با این سفر، دیدار نهایی لیگ برتر باشگاهی ایران برگزار می‌شد؛ رقابت‌هایی که کشتی‌گیران روس نیز در آن حضور داشتند، از جمله زائوربک سیداکوف قهرمان المپیک، عباسگاجی ماگومدوف قهرمان جهان، شامیل مامدوف دارنده مدال جهانی، همچنین ابراهیم قادیف و احمد ادریسوف.

در جریان این سفر، مامیاشویلی به همراه چهره‌های شاخص کشتی ایران درباره گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله برگزاری اردوهای مشترک و حضور در مسابقات گفت‌وگو کرد. همچنین توجه ویژه‌ای به برگزاری دیدارهای رودررو در کشتی آزاد و فرنگی میان تیم‌های اصلی ایران و روسیه معطوف شد. یادآوری می‌شود که در سال ۲۰۲۴ و در چارچوب لیگ حرفه‌ای کشتی در مسکو، تیم‌های ملی ایران در هر دو رشته کشتی آزاد و فرنگی با نتیجه ۵ بر ۵ و با حداقل اختلاف موفق به شکست روسیه شدند. طرفین توافق کردند که در سال ۲۰۲۶ دیدار برگشت این رقابت‌ها در ایران برگزار شود.

مامیاشویلی در این باره گفت: بدون تردید کشتی‌گیران ایران نه‌تنها رقبای اصلی ما روی تشک هستند، بلکه دوستانی محسوب می‌شوند که سال‌هاست با آن‌ها همکاری و رفاقت داریم. اطمینان دارم کشتی‌گیران دو کشور می‌توانند یک نمایش واقعی و جذاب از کشتی ارائه دهند و ما نیز برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد تلاش خواهیم کرد. در ایران از ما برای حضور در تلویزیون دعوت شد و من تأکید کردم کشتی‌گیران ایران هر کجا که روی تشک می‌روند، همیشه از امتیاز بزرگ حمایت پرشور هواداران برخوردارند؛ حمایتی که در هر مسابقه‌ای به‌خوبی شنیده می‌شود. مطمئنم با فدراسیون کشتی ایران می‌توانیم هم در حوزه تمرینات مشترک، هم در برگزاری رقابت‌های باشگاهی به نقاط مشترک برسیم و در آینده نزدیک چند دیدار تیم به تیم برگزار کنیم.

کشتی‌گیران روس حاضر در ایران در مبارزات خود به پیروزی رسیدند؛ زائوربک سیداکوف و عباسگاجی ماگومدوف به عنوان قهرمانی و جام دست یافتند، اما تیم ابراهیم قادیف، شامیل مامدوف و احمد ادریسوف در دیدار نهایی شکست خورد.

بلافاصله پس از پایان سفر به ایران، میخائیل مامیاشویلی به همراه یوری فدوروف، مدیرکل فدراسیون کشتی روسیه، از طریق مسکو راهی یوژنو-ساخالینسک شدند.