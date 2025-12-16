عباس رهنما در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اقدام انسان‌دوستانه خانم خیر محترم، طاهره مدبرفاروجی، اظهار کرد: یک قطعه زمین به مساحت ۲۴۰۰ متر مربع به مجموعه سلامت شهرستان فاروج اهدا شد که مقرر است پس از فروش، درآمد حاصل از آن برای خرید تجهیزات ضروری بیمارستانی هزینه شود.

وی با بیان اینکه این اقدام خیرخواهانه نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های درمانی منطقه دارد، افزود: تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز، زمینه ارتقای کیفیت خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی بیماران را فراهم می‌کند و این اهدای ارزشمند می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در تقویت ظرفیت‌های درمانی شهرستان فاروج تلقی شود.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان فاروج با قدردانی از همراهی خیرین سلامت تصریح کرد: مشارکت خیرین در حوزه سلامت، همواره نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد اهداف نظام سلامت داشته و مجموعه شبکه بهداشت و درمان از تلاش‌ها و زحمات این عزیزان صمیمانه قدردانی می‌کند.

رهنما با اشاره به ارزش تقریبی این زمین اظهار کرد: ارزش این زمین بیش از ۲۰۰ میلیون تومان برآورد شده و تمام عوائد حاصل از فروش آن در مسیر تأمین تجهیزات بیمارستانی هزینه خواهد شد.

وی همچنین به دیگر اقدامات خیرخواهانه در ماه جاری اشاره کرد و افزود: طی این ماه، دو قطعه زمین دیگر نیز توسط یکی از خیرین به مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اهدا شده است که یکی از آن‌ها با نیت فروش و تأمین بخشی از هزینه‌های احداث پایگاه اورژانس یا مرکز درمانی در شهرستان فاروج در نظر گرفته شده است. ارزش زمین ۱۵۰۰ متری اختصاص‌یافته برای ساخت، بیش از ۱۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود.