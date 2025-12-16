خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: اعلام «رتبه پنجم عمرانی کشور» برای لرستان، در حالی از سوی مسئولان مطرح می‌شود که بررسی یکی از مهم‌ترین پرونده‌های عمرانی و شهری مرکز استان، یعنی پادگان ۰۷ خرم‌آباد، نشان می‌دهد شکاف عمیقی میان آمارهای رسمی و واقعیت میدانی وجود دارد؛ شکافی که نه در پروژه‌ای پیچیده، بلکه در ابتدایی‌ترین مؤلفه توسعه شهری یعنی «تعیین تکلیف زمین» خود را نشان می‌دهد.

پادگان ۰۷، مجموعه‌ای ۱۵ هکتاری در قلب خرم‌آباد، امروز به نماد تعلیق تصمیم‌گیری، ناهماهنگی نهادی و فرصت‌سوزی شهری تبدیل شده است؛ زمینی که می‌توانست بخشی از کمبود سرانه‌های شهری و بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد اطراف را حل کند، اما خود به یکی از گره‌های اصلی توسعه استان بدل شده است.

پادگانی با قدمت تاریخی؛ از کاربری نظامی تا ثبت ملی

مجموعه پادگان ۰۷ خرم‌آباد به سبب قدمت تاریخی خود و وجود بناهایی متعلق به دوره پهلوی اول، در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. این پادگان در طول دهه‌ها کاربری نظامی آموزشی داشته و به‌عنوان بخشی از هویت کالبدی و حافظه تاریخی شهر شناخته می‌شود.

با اجرای قانون «خروج پادگان‌ها از داخل شهرها»، این مجموعه تخلیه شد؛ اما به‌جای آنکه بلافاصله در مسیر بازآفرینی شهری و بهره‌برداری عمومی قرار گیرد، بخشی از اراضی آن توسط ارتش به مناقصه گذاشته شد؛ تصمیمی که واکنش گسترده افکار عمومی را در پی داشت.

زنجیره انسانی مردم؛ اعتراض به فروش هویت شهری

انتشار خبر واگذاری و خریدوفروش زمین‌های پادگان ۰۷ در مرکز شهر، نگرانی جدی شهروندان خرم‌آباد را برانگیخت. مردم با تشکیل زنجیره انسانی پیرامون این مجموعه تاریخی، مخالفت خود را با هرگونه ساخت‌وساز تجاری و مسکونی در این محدوده اعلام کردند.

این اعتراض مدنی، بیانگر مطالبه‌ای روشن بود: توسعه شهری بدون توجه به میراث فرهنگی و خواست عمومی، توسعه محسوب نمی‌شود.

در همین مقطع، تخریب برخی بناهای تاریخی داخل پادگان از جمله کوشک، حمام و آشپزخانه قدیمی، واکنش جدی اداره‌کل میراث فرهنگی را به دنبال داشت.

به گفته متولیان این حوزه، چنین اقداماتی مشمول ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی بوده و قابلیت پیگیری کیفری دارد. نماینده ولی‌فقیه در لرستان نیز بارها از تریبون نماز جمعه بر ضرورت حفظ هویت تاریخی پادگان ۰۷ تأکید کرد.

توافق‌های اعلام‌شده؛ پروژه‌ای که آغاز نشد

پس از اعتراضات مردمی، جلسات متعددی میان ارتش، شهرداری، استانداری و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

فرمانده لشکر ۸۴ پیاده ارتش در این‌باره اعلام کرد که بر اساس توافق‌ها، حدود هفت هکتار از اراضی پادگان به کاربری‌های عمومی و فرهنگی اختصاص یافته و بخش‌های دیگر دارای کاربری مسکونی و تجاری است؛ همچنین ۱۱۵ قطعه به پیمانکاران و حدود ۲۰ قطعه به شهرداری واگذار شده است.

اما این توافق‌ها هیچ‌گاه به یک طرح جامع مصوب، قرارداد اجرایی و زمان‌بندی مشخص منجر نشد. نه سهم‌بندی‌ها نهایی شد و نه پروژه‌ای عملاً آغاز گردید؛ موضوعی که پادگان ۰۷ را در وضعیت بلاتکلیف نگه داشته است.

مسکن ملی خرم‌آباد؛ رتبه ۲۴ کشور و زمین‌های قفل‌شده

در همین حال، وضعیت نهضت ملی مسکن در خرم‌آباد نیز با انتقادهای جدی مواجه است. نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با صراحت اعلام کرده است که مسکن ملی خرم‌آباد در کشور رتبه ۲۴ را دارد.

رضا سپهوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با انتقاد از بلاتکلیفی پادگان ۰۷ گفته است: چرا موضوع پادگان ۰۷ رها شده است؟ کلی جلسه برگزار کردیم، اما این مدیریت ارشد استان است که باید قرارداد را منعقد کند تا کار جلو برود.

به گفته وی، در یک سال گذشته برای حدود سه هزار واحد مسکونی در خرم‌آباد هیچ قرارداد تسهیلاتی منعقد نشده و مردم با وجود پرداخت آورده خود، همچنان بلاتکلیف هستند.

وعده تبدیل به قطب فرهنگی و گردشگری؛ از نقش جهان تا واقعیت میدانی

استاندار لرستان با اشاره به ثبت جهانی محوطه‌های باستانی دره خرم‌آباد، پادگان ۰۷ را فرصتی برای توسعه گردشگری دانسته و اعلام کرده است که این مجموعه پس از توافق با ارتش به فضای فرهنگی، تفریحی و گردشگری تبدیل خواهد شد؛ فضایی که از آن به‌عنوان الگویی مشابه میدان نقش جهان اصفهان یاد شده است.

همچنان هیچ طرح اجرایی مصوب، قرارداد مشخص و جدول زمان‌بندی روشنی برای وعده‌ها ارائه نشده است

عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در بازدید از این مجموعه، پادگان ۰۷ را «عنصر تاریخی ارزشمند» و «میراثی ناملموس» توصیف کرده و گفته است: تبدیل این پادگان به فضای همگانی، گام بلندی در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهری مردم خرم‌آباد است.

با این حال، همچنان هیچ طرح اجرایی مصوب، قرارداد مشخص و جدول زمان‌بندی روشنی برای این وعده‌ها ارائه نشده است.

پادگان ۰۷؛ آزمون واقعی توسعه عمرانی

پادگان ۰۷ خرم‌آباد امروز در نقطه‌ای قرار دارد که می‌تواند به فرصتی تاریخی برای حل بخشی از مشکلات شهری تبدیل شود یا به نمادی از تعلیق، وعده‌محوری و ضعف تصمیم‌گیری بدل گردد.

خطر تخریب بیشتر بناهای تاریخی، ابهام در مالکیت، کمبود منابع مالی و پیچیدگی‌های حقوقی، این پروژه را به یکی از حساس‌ترین پرونده‌های شهری استان تبدیل کرده است.‌

سال‌هاست که درباره پادگان ۰۷ صحبت می‌شود؛ جلسه برگزار شده، بازدید انجام شده، توافق اولیه مطرح شده و حتی سناریوهای مختلف برای کاربری آن ارائه شده است.

فاصله میان «گزارش عمرانی» و «زندگی واقعی مردم»!

یک روز، راه‌حل بحران مسکن معرفی می‌شود؛ روز دیگر، به فضای فرهنگی، تفریحی و گردشگری ارتقا می‌یابد؛ و در نهایت، وعده داده می‌شود که «نقش جهانِ خرم‌آباد» خواهد شد. اما نتیجه عملی چیست؟ هیچ!

پادگان ۰۷، دقیقاً همان نقطه‌ای است که فاصله میان «گزارش عمرانی» و «زندگی واقعی مردم» را عیان می‌کند. وقتی مسئله فنی نیست، اما پروژه جلو نمی‌رود؛ خود نماینده مجلس صراحتاً می‌گوید: «ما هر روز از طریق معاون پارلمانی ارتش پیگیری می‌کنیم، اما این مدیریت ارشد و مدیران هستند که باید قرارداد را منعقد کنند.»

این جمله، اعترافی مهم است: مشکل پادگان ۰۷ نه در سطح ملی قفل شده، نه ارتش مانع است؛ بلکه در سطح تصمیم‌گیری اجرایی استان متوقف مانده است.

اگر استانی واقعاً در رتبه پنجم عمرانی کشور قرار دارد، چرا در ساده‌ترین گام توسعه شهری یعنی نهایی‌سازی یک توافق زمین سال‌ها درجا می‌زند؟

رتبه‌های عمرانی، اگر قرار است معنا داشته باشند، باید در گره‌های کلیدی شهر خود را نشان دهند؛ نه فقط در جداول و پاورپوینت‌ها.

رتبه پنجم روی کاغذ، تعلیق در میدان

بررسی وضعیت پادگان ۰۷ نشان می‌دهد که توسعه عمرانی صرفاً با ارائه رتبه و عدد محقق نمی‌شود. تا زمانی که مهم‌ترین زمین استراتژیک مرکز استان بلاتکلیف است، مسکن ملی خرم‌آباد رتبه ۲۴ کشور را دارد و پروژه‌ها از مرحله جلسه و وعده فراتر نمی‌روند، ادعای «رتبه پنجم عمرانی کشور» بیش از آنکه نشانه پیشرفت باشد، بازتابی از شکاف عمیق میان گزارش‌های اداری و واقعیت میدانی است.

پادگان ۰۷، معیار سنجش صداقت توسعه در لرستان است؛ معیاری که نشان می‌دهد توسعه واقعی زمانی آغاز می‌شود که پروژه‌ها از روی کاغذ به زمین برسند

پادگان ۰۷، معیار سنجش صداقت توسعه در لرستان است؛ معیاری که نشان می‌دهد توسعه واقعی زمانی آغاز می‌شود که پروژه‌ها از روی کاغذ به زمین برسند، مردم نتیجه را لمس کنند و رتبه‌ها پشتوانه‌ای عینی در زندگی شهری داشته باشند، نه صرفاً یک عدد در گزارش‌ها.

پادگان ۰۷، آزمون توان مدیریتی استان در تبدیل «مذاکره» به «قرارداد» و «وعده» به «اقدام» است؛ آزمونی که تاکنون نتیجه‌ای جز تعلیق نداشته است.

تا زمانی که این زمین همچنان پشت درِ توافق باقی بماند، تا زمانی که مسکن ملی خرم‌آباد رتبه ۲۴ کشور را داشته باشد، و تا وقتی مردم پاسخ روشنی برای «چرا رها شده؟» نگیرند، هیچ رتبه‌ای حتی رتبه پنجم نمی‌تواند نشانه توسعه واقعی باشد.