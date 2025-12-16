پیرصالحی: پژوهش در حکمرانی سلامت نقش راهبردی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در پیام خود به مناسبت ۲۵ آذر، روز پژوهش، با تأکید بر نقش راهبردی پژوهش در مدیریت و حکمرانی سلامت، اظهار کرد: پژوهش زمانی معنا پیدا می‌کند که به تصمیم‌گیران کمک کند پیش از اقدام، مسئله را به درستی تعریف کنند و از قضاوت‌های شتاب‌زده، تجربه‌گرایی صرف و اتکا به برداشت‌های شخصی فاصله بگیرند. بدون پژوهش، تصمیم‌ها مبتنی بر حدس و گمان خواهد بود و مسیر توسعه با دقت و اطمینان طی نمی‌شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از چالش‌های سازمانی و نظام سلامت لزوماً نه از کمبود منابع، بلکه از درک نادرست مسئله ناشی می‌شود، افزود: پژوهش، تلاشی نظام‌مند برای کشف ریشه‌ها، شناسایی الگوها و بررسی فرضیات پنهان است و داده، شواهد و تحلیل را جایگزین حدس و گمان می‌کند. سازمانی که به پژوهش بها می‌دهد، فرهنگ پرسشگری و یادگیری مستمر را تقویت کرده و از تکرار خطاها پیشگیری می‌کند.

رئیس سازمان غذا و دارو، ضمن تبریک روز پژوهش به همه پژوهشگران، محققان و فعالان حوزه سلامت، تأکید کرد: ارزش واقعی پژوهش زمانی آشکار می‌شود که نتایج آن در فرآیند تصمیم‌سازی و اجرا به کار گرفته شود. پژوهش اثربخش، فاصله میان دانستن و عمل کردن را کاهش می‌دهد و باید به عنوان یک مسئولیت جمعی در همه سطوح سازمان جاری باشد تا ارتقای سلامت، کیفیت زندگی مردم و توسعه توانمندی‌های کشور محقق شود.