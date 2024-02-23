پیش بینی کاهش محسوس دما و بارندگی در البرز

آرش بهاروند احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مطابق با هشدار نارنجی هواشناسی، تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از فعالیت سامانه سرد و بارشی از فردا شب تا سه شنبه در منطقه البرز مرکزی است که به موجب آن روند کاهش محسوس دما و بارش باران و برف در استان پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز با اشاره به اینکه طی امروز تا فردا عصر جو پایدار مورد انتظار است، مطرح کرد: امروز جمعه آسمان صاف تا قسمتی ابری است و به تدریج شاهد افزایش ابر هستیم. برای فردا شنبه نیز آسمانی نیمه ابری تا ابری همراه با مه رقیق، وزش باد و پاره‌ای نقاط بارش خفیف پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه در روز یکشنبه نیز آسمان ابری و مه آلود همراه با بارش برف و باران، روند کاهش محسوس دما و یخبندان خواهد بود، نوع مخاطره موجود را بارش برف و کاهش محسوس دما و اثرهای آن را اختلال تردد در معابر، یخبندان و لغزندگی در سطح جاده‌ها، سقوط بهمن و ریزش سنگ در ارتفاعات و جاده‌های کوهستانی عنوان کرد.

بهاروند احمدی با تاکید بر ضرورت خودداری از تردد در جاده‌های کوهستانی به دلیل خطر سقوط بهمن و ریزش سنگ خاطرنشان کرد: همچنین خودداری کوهنوردان از صعود به قلل و ارتفاعات البرز مرکزی و مدیریت و صرفه جویی در مصرف نهاده‌های انرژی توصیه می‌شود.