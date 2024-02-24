برگزاری ۱۱۰ تظاهرات و تجمع در مراکش در حمایت از مردم مظلوم غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته امور امت اسلامی در مراکش با صدور بیانیه ای از برگزاری ۱۱۰ تظاهرات و تجمع مختلف در این کشور در روز جمعه در حمایت از ملت فلسطین خبر داد.

بنابراین گزارش، مردم مراکش ضمن پاسخ به فراخوان از سوی این نهاد اسلامی در ۵۰ شهر مختلف این کشور تظاهرات و تجمعاتی را برگزار کردند که شمار آنها به ۱۱۰ مورد رسیده است.

در این تظاهرات مردم مراکش سیاست نسل کشی دسته جمعی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و دیگر شهرهای فلسطینی را به شدت محکوم کرده و از جامعه بین المللی خواستند به مسئولیت های خودش در راستای حمایت از غیر نظامیان عمل کند.

مردم مراکش همچنین مهاجرت اجباری، گرسنه نگه داشتن مردم غزه و هدف قرار دادن غیر نظامیان فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کردند. آنها همچنین از دولت مراکش خواستند که از توافق عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی خارج شود.