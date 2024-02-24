  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۱۶

برگزاری ۱۱۰ تظاهرات و تجمع در مراکش در حمایت از مردم مظلوم غزه

برگزاری ۱۱۰ تظاهرات و تجمع در مراکش در حمایت از مردم مظلوم غزه

مردم مراکش در اعتراض به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین به ویژه در نوار غزه، در ۵۰ شهر مختلف به خیابان ها آمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته امور امت اسلامی در مراکش با صدور بیانیه ای از برگزاری ۱۱۰ تظاهرات و تجمع مختلف در این کشور در روز جمعه در حمایت از ملت فلسطین خبر داد.

بنابراین گزارش، مردم مراکش ضمن پاسخ به فراخوان از سوی این نهاد اسلامی در ۵۰ شهر مختلف این کشور تظاهرات و تجمعاتی را برگزار کردند که شمار آنها به ۱۱۰ مورد رسیده است.

در این تظاهرات مردم مراکش سیاست نسل کشی دسته جمعی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و دیگر شهرهای فلسطینی را به شدت محکوم کرده و از جامعه بین المللی خواستند به مسئولیت های خودش در راستای حمایت از غیر نظامیان عمل کند.

مردم مراکش همچنین مهاجرت اجباری، گرسنه نگه داشتن مردم غزه و هدف قرار دادن غیر نظامیان فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کردند. آنها همچنین از دولت مراکش خواستند که از توافق عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی خارج شود.

کد مطلب 6035951

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها