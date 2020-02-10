تظاهرات گسترده در «تونس» و «مراکش» علیه «معامله قرن»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، هزاران نفر از مردم مراکش و تونس در محکومیت طرح به اصطلاح صلح ترامپ موسوم به معامله قرن به خیابان‌ها آمدند.

بر اساس این گزارش، مردم مراکش با برپایی تظاهراتی گسترده در رباط، شعار حمایت از ملت فلسطین سرداده و معامله قرن را به شدت محکوم کردند.

تظاهرات کنندگان تلاش‌های آمریکا برای نابودی مساله فلسطین را محکوم کرده و از تمامی کشورهای اسلامی و عربی خواستند در مقابل این طرح بایستند.

در تونس هم تظاهراتی گسترده در حمایت از فلسطین برگزار شد.

تظاهرات کنندگان تونسی با سردادن شعارهایی ضمن محکوم کردن معامله قرن، خواستار بازخواست تمامی افراد و طرف‌هایی شدند که با این خیانت قرن همراهی کرده‌اند.

تونسی‌ها پرچم‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را هم به آتش کشیدند.

آن‌ها از دولت تونس خواستند موضع خود در مورد هرگونه عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر صهیونیستی را شفاف‌سازی کند.