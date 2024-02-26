لاپید: نتانیاهو گناهکار است/ باید انتخابات برگزار کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یاییر لاپید رئیس جریان مخالف کابینه کنونی رژیم صهیونیستی در سخنانی نسبت به صلاحیت بنیامین نتانیاهو برای نخستوزیری این رژیم اظهارنظر کرد.
لاپید ضمن شایستهندانستن نتانیاهو برای نخستوزیربودن تاکید کرد: نتانیاهو گناهکار است و صلاحیت ندارد. ما باید در سریعترین زمان ممکن به سوی انتخابات برویم.
رئیس جریان مخالف کابینه کنونی رژیم صهیونیستی تصریح کرد: این واقعیت که نتانیاهو پس از هفتم اکتبر همچنان در زندگی ما حضور دارد موضوعی بسیار دیوانهکننده است که نمیتواند ادامه یابد.
گفتنی است با تداوم جنگ علیه نوار غزه و عدم کسب هرگونه دستاورد نظامی از سوی رژیم صهیونیستی انتقادها در سرزمینهای اشغالی علیه بنیامین نتانیاهو نخستوزیر این رژیم و کابینه وی شدت گرفته است. مخالفان نتانیاهو وی را به خریدن وقت برای باقیماندن در قدرت جهت فرار از محاکمه در پروندههای قضائی اقامهشده علیه او متهم میکنند. علاوه بر این خانوادههای اسیران صهیونیست خواهان آن هستند که رژیم صهیونیستی بدون اتلاف وقت و به هر قیمتی اسیران صهیونیست نزد مقاومت را در جریان توافق با مقاومت فلسطین آزاد کند و از ادامه حملههای بی فایده به نوار غزه که علاوه بر کشتار فلسطینیان کشتار این اسیران را نیز در پی دارد دست بردارد.
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