استان: خوزستان

حوزه انتخابیه: اهواز، باوی، حمیدیه و کارون

شعار انتخاباتی: جوانی مردمی، برخاسته از مردم

رزومه: کارشناس ارشد حسابداری - دانشجوی دکتری حسابداری - کارشناس ارشد مدیریت بیمه

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«اسماعیل کردانی» یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در پاسخ‌های وی به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:



سوالات کشوری:

مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

عدم قانونگذاری صحیح، عدم نظارت صحیح بر امور دولت و عدم شفافیت در پاسخگویی



*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

مجلس باید افراد متخصص و دارای دانش مرتبط را جذب نموده تا بتوانند به مشکلات مردم و قانونگذاری صحیح و مؤثر دامن بزند.



*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

نمایندگان به دلیل حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی و ضرورت پاسخگویی به مردم و همچنین جلب اعتماد عمومی مردم نباید دست به تجمل گرایی بزنند.



*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

اگر مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها با هم همکاری نمایند قطعاً مشکلات شناسایی شده و در اسرع وقت راه حل ارائه شده و با صرف صحیح منابع و بودجه مرتبط با همان مشکل و در همان حوزه، مشکلات حل خواهد شد.

*مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

بی اعتمادی مردم، ایجاد نارضایتی و یاس و ناامیدی در میان مردم و بروز فساد

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

نماینده با صداقت در گفتار و رفتار خود و همچنین خدمت بی ریا و صادقانه و عمل به آنچه به وی محول شده است می‌تواند مردمی بودن خود را اثبات نماید.

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

متعهد بودن، ارتقای سطح دانش و کسب تخصص‌های لازم، دیدار مردمی، کشف مشکلات و ایجاد راه حل و رفع مشکلات مردمی و استفاده از متخصصان امر



سوالات استانی:

* کم آبی شدید حوزه‌های آبی و خشکیدگی اکثر رودخانه‌ها و آبگیرهای استان، یکی از مهمترین مشکلات استان است. برای حل این معضل چه تدبیری دارید؟

برای رفع این تنش سه راهکار کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را پیشنهاد می‌دهم. راهکار کوتاه مدت: کاهش و مدیریت مصرف آب که باید در جامعه فرهنگ سازی گردد. راهکار میان مدت: ایجاد و ساخت و توسعه شبکه‌های آبرسانی و راهکار بلند مدت: برنامه ریزی و مدیریت جامع منابع آب و تغییرات اقلیمی با شرایط محیطی موجود، هستند.



* خوزستان با وجود صنایع بزرگ فولاد، نفت، پتروشیمی و کشاورزی در رده بالای بیکاری کشور قرار دارد. به نظر شما علت چیست و چه تدبیری برای حل این مسئله دارید؟

علت اصلی بیکاری در استان عدم بومی گزینی در استان است و بهترین راهکار این است که با تلاش و با نشست با مقامات کشوری و مسئولان ارشد استان بومی گزینی را در استان نهادینه کرده تا بتوانیم نسبت به جذب متخصصین و دانش آموختگان درون استانی در صنایع موجود در استان اقدام نمائیم.



* عدم توسعه و تقویت بازارچه‌های مرزی یکی از دیگر مسائل استان است. برای استفاده از ظرفیت بازارچه‌های مرزی چه برنامه‌ای دارید؟

برای تقویت بازارچه‌های مرزی باید در مرحله اول به گفتگو و معاشرت با کشورهای هم مرز پرداخت تا ظرفیت‌ها و پتانسیل موجود در استان را به آنها معرفی نموده و پس از آن با همکاری طرفین نسبت به توسعه و تقویت بازارچه‌های مرزی و مهمتر از آن ایجاد اشتغال برای جوانان و کاهش آمار بیکاری اقدام نمود.