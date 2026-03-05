توزیع ۲۵ تن کالاهای اساسی در رامسر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان ظهر پنجشنبه در ستاد تنظیم بازار با اشاره به روند تأمین اقلام ضروری در شهرستان رامسر اظهار کرد: در راستای تنظیم بازار و تأمین نیاز شهروندان، توزیع کالاهای اساسی با نظارت مستمر دستگاه‌های متولی ادامه دارد و کمبودی در بازار گزارش نشده است.

وی افزود: برنج هندی و پاکستانی با قیمت هر کیلوگرم ۱۷۰ هزار تومان هم‌اکنون در فروشگاه تعاون روستایی واقع در کمربندی فاز دو، روبه‌روی ایران‌خودرو عرضه شده و به زودی توزیع گسترده‌تری در سطح شهرستان خواهد داشت.

قبادیان همچنین اعلام کرد: در ساعات آینده ۲ تن مرغ منجمد، ۱۴ تن شکر، ۲ تن سیب‌زمینی با قیمت ۴۸ هزار تومان و حدود ۷ تن برنج دیگر از طریق شبکه اتحادیه تعاون روستایی وارد بازار شهرستان خواهد شد تا نیاز شهروندان برطرف شود.

فرماندار رامسر از فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی خواست تا از طریق اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف نسبت به تأمین اقلام تنظیم بازاری اقدام کنند تا توزیع کالا به شکل متوازن در سطح شهرستان انجام شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه کمبود کالا یا گران‌فروشی احتمالی را به شماره ۰۱۱۵۵۲۲۵۰۰۵ (معاونت برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری رامسر) گزارش دهند تا بازرسی‌های میدانی و قانونی ادامه داشته باشد.