تشییع پیکر مطهر ۲ شهید اقتدار در تنکابن و نوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید والامقام میثم طبری از شهدای سرافراز نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در پی حمله تروریستی اخیر رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، ظهر پنجشنبه با حضور گسترده و پرشور مردم شهیدپرور، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مسئولان محلی در شهرستان تنکابن تشییع شد.

در این آیین باشکوه، اقشار مختلف مردم با در دست داشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و تصاویر شهید، پیکر مطهر این مدافع امنیت و اقتدار کشور را بر دوش گرفته و با سر دادن شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا، بار دیگر انزجار خود را از جنایات رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

حضور پرشور جوانان، خانواده‌های شهدا و نسل‌های مختلف مردم در این مراسم، جلوه‌ای از وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی و مسیر پرافتخار شهیدان بود؛ مسیری که با خون پاک فرزندان این سرزمین تداوم یافته و ضامن عزت و امنیت کشور است.

شهید میثم طبری از نیروهای متعهد و متخصص نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در پی حمله تروریستی اخیر رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و نام خود را در فهرست پرافتخار مدافعان عزت و امنیت ایران اسلامی ثبت کرد.

مراسم تشییع این شهید والامقام با فضایی آکنده از حزن و حماسه برگزار شد و مردم تنکابن با حضور گسترده خود بار دیگر نشان دادند که فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در تار و پود جامعه ایرانی زنده و جاری است.

همچنین شهروندان نوشهری نیز با حضوری باشکوه پیکر شهیده مشایخی فیروزآبادی را تشییع کردند.

تاکنون ۱۸ مازندرانی در حمله تجاوزکارانه آمریکایی -صهیونیستی اخیر به شهادت نائل آمدند.