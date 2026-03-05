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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۲۷

فرماندار رباط‌کریم: مردم از حضور در محل‌های آسیب‌دیده خودداری کنند

فرماندار رباط‌کریم: مردم از حضور در محل‌های آسیب‌دیده خودداری کنند

رباط کریم- فرماندار رباط‌کریم از شهروندان خواست برای تسهیل عملیات امداد و آواربرداری، از حضور و تجمع در محل‌های آسیب‌دیده خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آقاعلیخانی،بعد از ظهر پنجشنبه ، در جمع خبرنگاران، با اشاره به هدف قرار گرفتن چند نقطه در محدوده شهرهای رباط‌کریم و پرند توسط رژیم صهیونیستی-آمریکایی، از شهروندان خواست برای تسهیل عملیات امداد و آواربرداری از حضور در محل‌های حادثه خودداری کنند.

وی افزود: نیروهای امدادی، خدماتی و آتش‌نشانی بلافاصله در محل‌های آسیب‌دیده مستقر شده و عملیات امداد و آواربرداری را آغاز کرده‌اند.

فرماندار رباط‌کریم از مردم خواست با حفظ آرامش و همکاری با عوامل امدادی، از تجمع در نقاط آسیب‌دیده خودداری کنند تا روند عملیات ایمن‌سازی و امدادرسانی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

آقاعلیخانی همچنین تأکید کرد که اطلاع‌رسانی‌های بعدی صرفاً از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد.

کد مطلب 6765942

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