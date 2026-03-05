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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۲۷

اتحادیه جهانی علمای مقاومت:

هر کسی در جنایت علیه ایران سکوت کند، در آن شریک است

هر کسی در جنایت علیه ایران سکوت کند، در آن شریک است

اتحادیه جهانی علمای مقاومت با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت از ایران تأکید کرد که زمان اتخاذ موضعی روشن و صریح فرا رسیده است. هر کسی که در برابر این جنایت سکوت کند، در آن شریک است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اتحادیه جهانی علمای مقاومت با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ما حمایت مطلق و بی‌قید و شرط خود را از رهبری مشروع جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنیم.

در بیانیه اتحادیه جهانی علمای مقاومت آمده است: ما همچنین حمایت مطلق خود را از مردم ایران در این آزمایش بزرگ و در تمام تصمیمات دفاعی که می‌گیرند، اعلام می‌کنیم.

این اتحادیه تأکید کرد: همه میادین مقاومت به هم پیوسته‌اند و همه جناح‌های آن، علیرغم تفاوت‌های جغرافیایی، یک جبهه واحد و یکپارچه هستند. خطاب به علمای امت می گوییم زمان اتخاذ موضعی روشن و صریح فرا رسیده است. هر کسی که در برابر این جنایت سکوت کند، در آن شریک است.

اتحادیه جهانی علمای مقاومت با تأکید بر اینکه «ایران امروز بمباران می‌شود زیرا در کنار مردمی ایستاد که دیگران آنها را رها کردند»، اعلام کرد که ایستادن در کنار مردم وظیفه، الزام و مسئله وفاداری است.

کد مطلب 6765957

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