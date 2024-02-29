به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری میان کمیته امداد و دانشگاه علامه طباطبایی با هدف توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی در راستای توانمندسازی محرومان، با حضور سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد و عبدالله معتمدی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی امضا شد.

همکاری برای توسعه دانش و مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با فقر، محرومیت‌زدایی و توانمندسازی از مهمترین اهداف امضای این تفاهم‌نامه عنوان شده است.

همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی، نمایشگاه‌ها، همایش‌ها و رویدادهای تخصصی با همکاری دو نهاد، در این تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده است.

همکاری در زمینه مدیریت دانش و اطلاعات مرتبط با امداد امام (ره) از دیگر موضوعات مورد توجه در تفاهم‌نامه کمیته امداد و دانشگاه علامه طباطبایی است.

هم‌افزایی حداکثری مراکز نیکوکاری دانشگاه با کمیته امداد در ارائه خدمت به دانشجویان نیازمند واجد شرایط و اجرای اردوهای جهادی مشترک نیز در این تفاهم‌نامه مورد توجه قرار گرفته است.

کمیته امداد در قالب این تفاهم‌نامه متعهد شد از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکترا در خصوص مسائل مرتبط با این نهاد، حمایت کند و همچنین تورهای بازدید دانشجویان و اساتید از مناطق محروم و برگزاری اردوهای جهادی از دیگر موارد پیش‌بینی شده در این تفاهم‌نامه است.