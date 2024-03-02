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۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۳۶

بنیانگذار ارتش مزدوران «بلک‌واتر» آمریکا:

«صلح زشت» بهتر از خودکشی جمعیتی اوکراین است

«صلح زشت» بهتر از خودکشی جمعیتی اوکراین است

بنیانگذار یک شرکت مشهور ارتش خصوصی در آمریکا می‌گوید که غرب باید هر چه سریع‌تر جنگ اوکراین را متوقف کند چون قادر به غلبه بر صنایع دفاعی روسیه نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، اریک پرینس، بنیانگذار ارتش خصوصی «بلک‌واتر» آمریکا که تا سال ۲۰۰۹ فرمانده این گروه بزرگ مزدوران بود، با ابراز تردید درباره توانایی کی‌یف و غرب برای غلبه بر روسیه، گفت که بهتر است این جنگ همین حالا متوقف شود.

پرینس تاکید کرد: باید این جنگ را به پایان برسانیم چون تمام کاری که اوکراین در حال حاضر انجام می‌دهد، خودکشی جمعیتی است. این جنگ نسل بعدی نیروی انسانی اوکراین را از بین می‌برد؛ قوایی که جایگزین کردن آن تقریبا غیرممکن است.

وی افزود: وضعیت پایگاه دفاعی غرب اسفناک است و نمی‌تواند مقابل قدرت تاب‌آوری روسیه در جنگ مقاومت کند.

پرینس که پیش‌تر در یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا موسوم به «سیل» عضویت داشت، اضافه کرد که از این منظر، «صلح زشت» و متوقف کردن درگیری‌ها هم برای کی‌یف و هم برای حامیان غربی‌اش، گزینه به مراتب بهتری از هر نوع تصور آنها از جنگ ایده‌آل و بهتر است که به روسیه اجازه دهند تا کریمه، دونتسک و لوهانسک را نگه دارد.

عمده ساکنان جمهوری روس‌زبان کریمه در سال ۲۰۱۴ به الحاق به مسکو رای موافق دادند. جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک و مناطق خرسون و زاپروژیا نیز سپتامبر ۲۰۲۲ پس از برگزاری همه‌پرسی راه کریمه را در پیش گرفته و به روسیه الحاق شدند.

پرینس اضافه کرد: وقتی(در کی‌یف) فسادی چشمگیر وجود دارد و هیچ منفعتی در کمک به آنها برای مالیات‌دهندگان آمریکایی وجود ندارد، مردم آمریکا وظیفه ندارند که از جیب‌شان صدها میلیارد دلار دیگر در اوکراین هزینه کنند.

کد مطلب 6043989

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    نظرات

    • مازیار IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
      34 28
      پاسخ
      اون زمانی که روسیه رو تحریم کردید و به ریشش خندیدید باید فکر اینجاشم می کردید. سقوط غرب حتمی است
    • IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
      33 11
      پاسخ
      کاملا درست گفته ولی دیر گفته
    • حسین IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      8 4
      پاسخ
      صنایع دفاعی روسیه یعنی چی صنایع جنگی و تهاجمی روسیه درست است
    • مصطفی IR ۰۱:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      9 17
      پاسخ
      مرگ و ننگ ابدی بر ناتو و غرب به امید نابودی نظام سرمایه داری و امپریالیسم به رهبری امریکا
    • علی صفی US ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      6 20
      پاسخ
      به امیده جهانی بدونه غربی‌های دزد
    • بخشی IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      13 6
      پاسخ
      به امید محاکمه همه جنایتکاران مخصوصا پوتین جنایتکار در دادگاه‌های بین‌المللی
    • افسانه IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      5 5
      پاسخ
      نابود باد فرهنگ مبتذل و استعمارگری غرب، تمام سرمایه غرب وحشی بازیگرا و خواننده های مبتذل اون هست برای تسلط بر افکار مردم برای مشروعیت به حمله نظامی به انها، ولی به پایان خط رسیده به امید خدا شاهد نابودی آنها خواهیم بود👌
    • کوروش کبیر IR ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
      2 1
      پاسخ
      مسئله اینجاست زلنسکی یک صهیونیسته و نابودی نسل یا کشور اوکراین اصلا براشون مهم نیست مهم دستورات غرب و صهیونیست هاست.
    • ناشناس IR ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
      6 3
      پاسخ
      آمریکا باید روسیه را نابود کند ودنیا را از شر ش خلاص کند

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