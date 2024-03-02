«صلح زشت» بهتر از خودکشی جمعیتی اوکراین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، اریک پرینس، بنیانگذار ارتش خصوصی «بلکواتر» آمریکا که تا سال ۲۰۰۹ فرمانده این گروه بزرگ مزدوران بود، با ابراز تردید درباره توانایی کییف و غرب برای غلبه بر روسیه، گفت که بهتر است این جنگ همین حالا متوقف شود.
پرینس تاکید کرد: باید این جنگ را به پایان برسانیم چون تمام کاری که اوکراین در حال حاضر انجام میدهد، خودکشی جمعیتی است. این جنگ نسل بعدی نیروی انسانی اوکراین را از بین میبرد؛ قوایی که جایگزین کردن آن تقریبا غیرممکن است.
وی افزود: وضعیت پایگاه دفاعی غرب اسفناک است و نمیتواند مقابل قدرت تابآوری روسیه در جنگ مقاومت کند.
پرینس که پیشتر در یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا موسوم به «سیل» عضویت داشت، اضافه کرد که از این منظر، «صلح زشت» و متوقف کردن درگیریها هم برای کییف و هم برای حامیان غربیاش، گزینه به مراتب بهتری از هر نوع تصور آنها از جنگ ایدهآل و بهتر است که به روسیه اجازه دهند تا کریمه، دونتسک و لوهانسک را نگه دارد.
عمده ساکنان جمهوری روسزبان کریمه در سال ۲۰۱۴ به الحاق به مسکو رای موافق دادند. جمهوریهای دونتسک و لوهانسک و مناطق خرسون و زاپروژیا نیز سپتامبر ۲۰۲۲ پس از برگزاری همهپرسی راه کریمه را در پیش گرفته و به روسیه الحاق شدند.
پرینس اضافه کرد: وقتی(در کییف) فسادی چشمگیر وجود دارد و هیچ منفعتی در کمک به آنها برای مالیاتدهندگان آمریکایی وجود ندارد، مردم آمریکا وظیفه ندارند که از جیبشان صدها میلیارد دلار دیگر در اوکراین هزینه کنند.
نظر شما