به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های خبری فلسطینی، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی هم اکنون در حال بمباران شدید اردوگاه جبالیا همزمان با مناطق «خان یونس»، «دیر البلح» هستند.

مرکز اطلاع رسانی فلسطین گزارش داد که توپخانه این رژیم نیز مناطق مختلف نوار غزه را زیر آتش سنگین گرفته‌اند.

بر پایه این گزارش، جنگنده‌های اسرائیلی دقایقی پیش مناطقی را در خان یونس در جنوب نوار غزه و دیر البلح در مرکز این باریکه و شهر غزه به طرز جنون‌آمیزی بمباران کردند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که ارتش اشغالگر صهیونیستی در عرض چند دقیقه بیش از ۴۰ مرتبه این دو شهر را بمباران کرده است.

برخی منابع عبری زبان تاکید کردند که شدت انفجارها در نوار غزه به حدی است که برخی مناطق در شهرک‌های صهیونیستی اطراف این باریکه را هم به لرزه درآورده است.

شاهدان عینی نیز تاکید کردند که ارتش رژیم صهیونیستی تحت پوشش این بمباران‌ها حمله زمینی ناگهانی و گسترده‌ای را به سمت مناطق القراره، المطاحن، شهرک حمد و دانشگاه قدس آغاز کرده است.

این گزارش می‌افزاید: در این حمله شماری شهید و مجروح شدند.

گفتنی است که بمباران‌های دقایق اخیر در نوار غزه بسیار شدید و بی‌سابقه بوده است.

از سوی دیگر، وزارت بهداشت فلسطین در جدیدترین آمار شهدا و مجروحان اعلام کرد که شمار شهدای حمله اسرائیل به غزه از ابتدای هفتم اکتبر تاکنون دست کم ۳۰۳۲۰ شهید رسیده و بالغ بر ۷۱۵۳۳ نفر نیز در این حمله‌ها زخمی شده‌اند.

این بیانیه می‌افزاید که پیکر تعدادی از شهدا همچنان زیر آوارها باقی مانده یا در مسیرهای مواصلاتی رها شده و اسرائیل اجازه دسترسی کادر پزشکی و نیروهای امدادی به این افراد را نمی‌دهد.