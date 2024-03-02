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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۳:۰۴

نویسنده یهودی آمریکایی در نشریه میدل ایست آی مطرح کرد؛

آمریکا باوقت‌کشی در نسل‌کشی اسراییل دنبال امتیازگیری در غزه است

آمریکا باوقت‌کشی در نسل‌کشی اسراییل دنبال امتیازگیری در غزه است

یک پژوهشگر یهودی آمریکایی در مقاله‌ای در نشریه انگلیسی میدل ایست آی به سیاست واشنگتن در حمایت از نسل کشی تل آویو در غزه تاخت و کاخ سفید را متهم به وقت‌کشی برای امتیازگیری از مقاومت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک پژوهشگر یهودی آمریکایی با انتشار مقاله‌ای تند دولتمردان کاخ سفید را به علت تداوم حمایت از رژیم اسرائیل در جنایت علیه بشریت در غزه به باد انتقاد قرار داد.

پایگاه خبری الجزیره گزارش داد که «إمیل ألکالای» شاعر و مقاله نویس آمریکایی یهودی در مقاله‌ای در نشریه انگلیسی میدل ایست آی با تمجید از مردم مقتدر غزه به عنوان الگوی مثال زدنی در مقاومت و انسانیت نوشت: جنایات اسرائیل در غزه در برابر دیدگان جهانیان بار دیگر ماهیت این رژیم در هدف قراردادن مستقیم «انسانیت» در غزه نشان داد.

استاد دانشگاه نیویورک با متهم کردن مقامات کاخ سفید و رژیم صهیونیستی در نسل کشی علیه بشریت در غزه نوشت: آمریکا و اسرائیل با جنایات خود در باریکه درس «قساوت و زبونی» را در برابر چشم جهانیان معنا کردند.

وی با انتقاد از حمایت کاخ سفید از تل آویو در نسل کشی در غزه ادامه داد که کاخ سفید به دنبال وقت‌کشی و خرید زمان برای ادامه جنایات اسرائیل در غزه برای امتیازگیری از گروه‌های مقاومت فلسطینی است.

مقاله نویس آمریکایی در گزارش خود از آزادگان جهان خواست که با افشای نسل کشی مداوم اسرائیل در غزه از «کرامت بشری» خود حفاظت کنند.

إمیل ألکالای با اشاره به اینکه غزه آزمایشگاهی برای انواع سلاح گشته، ادامه داد که واشنگتن با چراغ سبزی که به اسرائیل داده به دنبال تحقق «اهداف دلخواه» اسرائیل از غزه است.

در ادامه این گزارش، نویسنده از شگرد توماس گرینفیلد، نماینده آمریکا در سازمان ملل از اتخاذ سیاست وقت کشی و استفاده از حق وتو ضد پیش نویس‌های پیشنهادی کشورها در آتش بس در غزه انتقاد کرد و این حربه کاخ سفید را گامی برای اسرائیل در جداسازی شمال از جنوب غزه و بمباران مقرهای سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری دانست.

کد مطلب 6044416

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    نظرات

    • احمد IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      2 2
      پاسخ
      اسراییل همان امریکاست واینها بواسطه اتمی بودنشان مانند سگ های ها ووحشی به جان ملت های مسلمان افتادهاند ومسلمانان باید به هرقیمتی شده اتمی شوند جون تنها را بقاع شرافتمندانه اتمی شدن است ولا غیر به

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