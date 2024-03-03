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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۴۳

وزیر بهداشت آلمان: باید سیستم درمان را آماده جنگ کنیم

وزیر بهداشت آلمان: باید سیستم درمان را آماده جنگ کنیم

وزیر بهداشت آلمان می‌گوید که این کشور باید سیستم درمان خود را بهبود ببخشد تا برای واکنش به شرایط بحرانی ازجمله شرایط جنگی آماده باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، کارل لوترباخ، وزیر بهداشت آلمان بر این باور است که برلین باید زیرساخت درمان را به منظور واکنش سریع به بحران‌هایی از جمله یک همه‌گیری جدید یا رویارویی نظامی تقویت کند.

لوترباخ که یکی از اعضای حزب سوسیال دموکراتیک آلمان است، گفت: لایحه این اصلاحات که احتمالاً تابستان امسال ارائه خواهد شد، نقطه عطفی در سیستم درمان است.

هرچند که به گفته او، اتلاف «چراغ راهنمایی» (متشکل از احزاب سوسیال دموکرات، سبز و دموکرات آزاد) پیش از این و به‌دنبال همه‌گیری کووید -۱۹ خواستار اصلاحات بودند اما جنگ اوکراین اهمیت موضوع را دوچندان کرده است.

وی تاکید کرد: در صورت بروز بحران، هر پزشک، هر بیمارستان، هر مقام بهداشتی باید وظیفه خود را بداند. ما به تعیین مسوولیت‌ها و وظایف روشن و شفاف نیاز داریم. به عنوان مثال برای توزیع شمار بالای مجروحان در کلینیک‌های آلمان!

وزیر بهداشت آلمان همچنین با اشاره به اینکه بیمارستان‌ها باید مانورهای آموزشی برای واکنش به بحران داشته باشند، هراس‌افکنی را رد کرد و گفت که هیچ کاری نکردن به هیچ عنوان گزینه روی میز نیست و همیشه باید مهیا بود!

وی افزود: اینکه بگوییم خودمان را برای رویارویی نظامی آماده نمی‌کنیم و در نتیجه چنین اتفاقی نمیفتد، حرف احمقانه‌ای است. براساس این منطق، هیچ نیازی به ارتش هم نداریم.

بوریس پیتسوریوس، وزیر دفاع آلمان نوامبر پارسال گفته بود که این کشور باید «مهیای جنگ» باشد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین با اشاره به ادعاها درباره تصمیم روسیه برای حمله به آلمان یا اعضای ناتو، گفت که مقامات اتحادیه اروپا برای منحرف کردن افکار از مشکلات داخلی‌شان، «دشمن خارجی برای خود می‌تراشند.»

کد مطلب 6044712

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    نظرات

    • ایرانی IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      0 0
      پاسخ
      شیاطین دوباره دست بکار کشتارگسترده انسانهاشدند

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