به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این شرکت ها احتمالا مشمول قوانین سختگیرانه تری شوند. طبق قانون بازارهای دیجیتال(DMA)، شرکت هایی با بیش از ماهانه ۴۵ میلون کاربر فعال و ۷۵ میلیارد یورو (۸۱ میلیارد دلار) سرمایه بازاری به عنوان دروازه بانان اینترنت به حساب می آیند که سرویس های پلفترم اصلی را برای کاربران تجاری فراهم می کنند.

از ۷ مارس ۲۰۲۴ میلادی، اپهای پیام رسان چنین شرکت هایی باید با رقبایشان همکاری کنند و اقدامات مختلفی انجام دهند، از جمله آنکه به کاربران اجازه دهند اپ های پیش فرض روی دستگاه هایشان را خود انتخاب کنند.

مجری رقابت اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرد: کمیسیون اکنون ۴۵ روز کاری فرصت دارد تا درباره گزینش شرکت ها به عنوان دروازه بان اینترنت تصمیم بگیرد. این کمیسیون هرگونه استدلال و برهانی را ارزیابی خواهد کرد که شرکت ها برای رد فرض انتخاب شدن به عنوان دروازه بان اینترنت ارائه می کنند.

در جولای ۲۰۲۳ میلادی بایت دنس به عنوان دروازه بان اینتنرت انتخاب شد اما تیک تاک این گزینه را در دومین دادگاه رده بالای اتحادیه اروپا به چالش کشید و هنوز معلوم نیست دیگر سرویس های بایت دنس تحت قانون DMA یک سرویس پلتفرم اصلی به حساب می آیند یا خیر.

سایت Booking.com سال گذشته اعلام کرد به دلیل افزایش کاربرانش امسال احتمالا در دسته دروازه بانان اینترنت جای می گیرد. آلفابت، آمازون، اپل ، متا و مایکروسافت سال گذشته به عنوان دروازه بانان اینترنت در اتحادیه اروپا انتخاب شدند.